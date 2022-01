LA CULPA LA TIENE EL INDIO…

Curso para hombres casados y solteros

– TEMA 1: La plancha: de la lavadora al armario; ese proceso misterioso.

– TEMA 2: Últimos avances científicos: cocinar y sacar la basura no provoca impotencia ni tetraplejia (prácticas en laboratorio).

– TEMA 3: Por qué no es malo regalarle flores, aunque ya estés casado con ella. (gráficos y montaje audiovisual).

– TEMA 4: Cómo bajar la tapa del inodoro: paso a paso (esquema)

– TEMA 5: Hacer la maleta: ¿Incompetencia innata o incapacidad mental progresiva?.

– TEMA 6: Como distinguir la lavadora de la secadora. Dibujos y videos.

– TEMA 7: Orinar sin salpicar fuera del inodoro: prácticas en grupo.

– TEMA 8: Diferencias fundamentales entre el cesto de la ropa sucia y el suelo (dibujos y gráficas aclaratorias).

– TEMA 9: La tasa del desayuno: ¿cómo ponerlas en el lavadero (video).

– TEMA 10: ¿Se puede seguir siendo «alguien» sin tener el control remoto de la tele?.

– TEMA 11: Comunicación extrasensorial: cuando se dice que algo está en el «cajón del armario» sólo un torpe necesita preguntar en qué cajón y de qué armario.

– TEMA 12: Relajación y autocontrol (ejercicio de acompañante en un gran shopping sin protestar).

– TEMA 13: Las latas de cerveza o refresco no saben arrastrarse solas hasta el bote de la basura (ejercicios con diversas marcas y tamaños).

– TEMA 14: Cómo luchar contra la atrofia cerebral: recordar cumpleaños, aniversario…

– TEMA 15: Cómo aprender a encontrar las cosas empezando a buscar en su sitio antes de revolver toda la casa a gritos.

Curso intensivo de un mes… o un poco más dependiendo de la persona.

Clausura del curso y entrega de diplomas.

De que los hay los hay, el chiste es dar con ellos.

¿Alguien puede creer que existen personas que son capaces de… comprar cosas que la gente común nunca lo haría?

Stephanie Matto, youtuber de 31 años de edad puso en venta sus flatulencias… y no lo va a creer, pero era un negociazo super bruto. Ganaba 50 mil dólares a la semana.

Sus flatulencias las vendía en frascos de vidrio los cuales ya estaban vendidos antes de que los… procesara.

Para esto llevaba una dieta a base de cebollas, ajos, frijoles y huevo.

Tanto era su afán de vender que esforzaba su cuerpo para producir ese producto… hasta que su cuerpo no aguantó mas y estuvo a punto de darle un paro cardiaco.

No me extraña lo que ella hacía, me extraña quienes compraban ese “producto”. ¿Como puede haber personas que quieran oler eso?

———————————————————————————————–

Se presenta la señorita ya cincuentona ante el juez acusando a su vecino de haberla emborrachado y luego violado.

El juez se le queda viendo al hombrecillo y no puede creer la acusación de la señorita.

– ¿Es cierto lo que la… ejem, señorita dice?

– Si su señoría- el hombre baja la cabeza y acepta la acusación.

– Bien señorita, ¿el hombre la emborrachó con cerveza?

– No, su Señoría-

– ¿La emborrachó con vino?

– No, su Señoría-

– ¿La emborrachó con licor?

– No, su Señoría-

– ¿Me puede decir cómo es que la emborracho este hombre?

– Me tomó de las manos, luego me dio volantín…

¿Qué está pasando con el coronavirus? Pues nada, lo que debería de estar pasando.

No lo quise tomar en mi otra columna porque no creo que merezca tanta atención como para hablar del coronavirus.

Pues bien, el coronavirus ha mutado en no sé cuántas cepas. Pero de que lleva varias… las lleva.

Solo por mencionar la última que no sé qué pasó ni en que quedó el asunto… el Delta.

Ahora resulta que tenemos el Omicron y Flurona. Pero… pero Francia no se quiere quedar atrás y aprovechando que el coronavirus esta dos por uno ya sacó también su cepa, el IHU.

Creo que México se está quedando atrás. Debería de sacar su propia mutación. Total, ¿quién se va a atrever a desmentir esa mentira?

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com