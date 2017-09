La Ciudad de México se queda sin futbol

América vs Toluca no se jugará en el Azteca, sino en el Nemesio Diez. México.- Los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2017 son cambiados de sede por petición de autoridades de la Ciudad de México tras el terremoto Los encuentros de la jornada 12 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, América vs Toluca y Pumas vs Cruz Azul sufrieron cambios en su programación original por el terremoto del pasado martes 19 de septiembre en el país. Las modificaciones seguirán sin llevar a cabo, aún, partidos de futbol en la capital del país, la Ciudad de México, por seguridad de aficionados, jugadores y familia del futbol. Además, por las labores de rescate que se siguen llevando a cabo en estos días. El comunicado completo de la Liga MX es el siguiente: “Debido a las indicaciones de las autoridades de la Ciudad de México por la situación que vive la capital del país, los partidos América vs. Toluca y Club Universidad vs. Cruz Azul sufrieron modificaciones: El sábado 30 de septiembre a las 21 hrs. el Deportivo Toluca recibirá en el Estadio Nemesio Diez a las Águilas del América, por lo que en el próximo Torneo Clausura 2018 cuando estos dos clubes se enfrenten, América será local en la cancha del Estadio Azteca; mientras que, el partido Pumas vs. Cruz Azul se juga-rá en el Estadio La Corregidora de Que-rétaro el domingo 1 de octubre a las 12 hrs. La Liga MX agradece el apoyo y disposición de las cuatro directivas encabezadas por Yon de Luisa del Club América, Francisco Suinaga del Deportivo Toluca, Rodrigo Ares de Parga del Club Universidad y Guillermo Álvarez del Club Cruz Azul para realizar los ajustes en la programación”.