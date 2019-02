La cinta mexicana “Roma” de Alfonso Cuarón ganó los premios Bafta a Mejor Película y Mejor Director

La cinta mexicana Roma de Alfonso Cuarón ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director, en la entrega de galardones de la Academia Británica de Cinematografía, Bafta.

La cinta nominada en siete categorías también se llevó el galardón a mejor Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa, en la ceremonia de esta noche que se realizó en la sala de espectáculos Royal Albert Hall de esta ciudad. El director mexicano agradeció al elenco de la película, encabezado por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, así como a su equipo de producción por el éxito de la ya multipremiada cinta. La actriz mexicana Salma Hayek entregó el premio a Mejor Director a Cuarón, quien se mostró visiblemente emocionado. La película Roma es un proyecto muy personal de Cuarón. Producida por Netflix y filmada en blanco y negro, sigue la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia: la empleada doméstica, de origen indígena, y la señora de la casa, su madre, a la que el marido está por dejar por otro amor.

Hablada en español y un dialecto indígena, la cinta se ubica en el turbulento México de los años 1970, ofreciendo un vivo y profundo retrato de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de esa época.Todo ello a través de dos mujeres: una madre en pleno proceso de separación (Marina de Tavira) y una niñera de origen indígena y embarazada tras sus primeras experiencias sexuales (Yalitza Aparicio).

Aclamada desde su lanzamiento y a solo dos semanas de los Oscar, para los que parte entre las favoritas con 10 nominaciones, Roma fue reconocida el domingo como Mejor Película de Habla no Inglesa y Cuarón como Mejor Director, en una ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres. La película ha venido acompañada por la polémica a causa de su producción, a manos de la plataforma Netflix, criticada por los estudios tradicionales por haber distribuido masivamente en internet y de forma muy limitada en las tradicionales salas de cine.

El multipremiado director mexicano Alfonso Cuarón aprovechó la plataforma de los premios de la Academia Británica de Cine (Bafta, por sus siglas en inglés) para agradecer que un público mundial está “arropando a una mujer indígena” mexicana a través de la película “Roma”.

En entrevista con Notimex, Cuarón aseguró que “Roma” ha desatado un diálogo sobre la lucha de las empleadas domésticas. “Lo que más feliz me hace es el diálogo que se ha creado alrededor de la lucha de las trabajadoras domésticas y me da mucho gusto que organizaciones muy importantes que están buscando legislar su trabajo están utilizando Roma como plataforma y que el público de todo el mundo está arropando a una mujer indígena”, señaló Cuarón. El mexicano se llevó la máscara de bronce como Mejor Película, Mejor Director, Película en Lengua no Inglesa y Fotografía durante la ceremonia de los premios Bafta a la que asistieron las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio.

Aparicio, quien interpreta a la empleada doméstica Cleo, aseguró estar sorprendida de haber sido acogida por un público mundial. “La verdad no lo esperaba, ni siquiera la respuesta del público hacia la película porque es a blanco y negro, es la historia personal de Alfonso, y también la respuesta hacia el personaje que tengo no la esperaba porque son personas que siempre han existido pero que no las voltean a ver”. Por su parte, la actriz Salma Hayek quien le entregó a Cuarón el premio como Mejor Director aplaudió la temática de Roma y el trabajo de su “amigo” Cuarón. “No sabes el gusto que me da cómo ha estado nominada y cómo la gente ha apreciado su trabajo y el personaje. Es muy triste pero a veces en el extranjero se aprecia más lo de tu país que a veces en el de uno mismo”, aseguró Hayek. La pelicula “Roma” que fue la predilecta de la noche, estuvo nominada en siete categorías incluida Diseño de Producción y Guión Original que fueron para la cinta “La Favorita”, mientras que de Edición fue para el filme “El Vicio del Poder”.