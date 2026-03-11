La cantante Pink cancela dos conciertos programados en Ciudad de México

La cantante estadounidense Pink anunció la cancelación de los dos conciertos que tenía programados en la capital mexicana como parte de su actual gira internacional.

La noticia fue confirmada a través de la empresa promotora Ocesa, responsable de la organización de los espectáculos en el país.

Los conciertos estaban previstos para realizarse los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, recinto conocido anteriormente como Foro Sol y considerado uno de los espacios más importantes para eventos musicales en Ciudad de México.

Ambas presentaciones formaban parte de la gira internacional Carnival Tour, con la que la artista ha recorrido distintas ciudades alrededor del mundo.

En un comunicado oficial, la promotora explicó que los espectáculos tuvieron que ser cancelados debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento.

La empresa indicó que dichas complicaciones son ajenas tanto a la artista como al promotor y al propio recinto donde se realizarían los conciertos.

Aunque el comunicado no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza del problema logístico, confirmó que la cancelación es definitiva.

La noticia generó sorpresa entre los seguidores de la cantante, ya que ambas fechas habían despertado gran expectativa entre el público mexicano.

Cuando se anunció la visita de la artista en octubre pasado, la primera fecha programada en la capital mexicana se agotó rápidamente. Ante la alta demanda de boletos, los organizadores decidieron abrir una segunda presentación en el mismo recinto.

Sin embargo, tras el anuncio de la cancelación, la empresa promotora informó que se realizará el reembolso correspondiente a quienes adquirieron entradas.

Las personas que compraron sus boletos en línea recibirán un reembolso automático a través del mismo método de pago utilizado en la compra.

En el caso de quienes adquirieron las entradas directamente en taquilla, el proceso de devolución podrá realizarse a partir del 12 de marzo.

Hasta el momento, Pink no ha emitido una declaración pública explicando los motivos de la cancelación.

En su página oficial de internet ya fueron retirados los enlaces relacionados con la venta de boletos para los conciertos en la capital mexicana.

No obstante, otras fechas de su gira internacional continúan activas en su calendario.

Entre ellas destaca el concierto previsto para el 15 de mayo en el Petco Park, ubicado en la ciudad de San Diego.

La cancelación de estos conciertos ocurre en un contexto complejo para la realización de espectáculos en algunas regiones de México.

En las últimas semanas se han registrado cancelaciones de diversos eventos musicales en el país.

La situación está relacionada con la ola de violencia que se desató tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ocurrió el pasado 22 de febrero durante una operación militar.

Desde entonces, diversas ciudades han reforzado sus medidas de seguridad ante posibles reacciones de grupos criminales.

En este contexto, algunos conciertos y eventos públicos han sido suspendidos o reprogramados por motivos de seguridad o logística.

Entre los artistas que han tenido que cancelar presentaciones recientes en México se encuentra la cantante mexicana Carolina Ross.

También el rapero argentino Lucho SSJ ha suspendido presentaciones previstas en el país.

A esta lista se suma la cantante estadounidense Kali Uchis, quien canceló un concierto programado en el estado de Jalisco.

Aunque no se ha confirmado que la cancelación de los conciertos de Pink esté directamente relacionada con esta situación, el contexto general ha generado preocupación dentro de la industria del entretenimiento.

Por ahora, los organizadores reiteraron que la cancelación responde a cuestiones logísticas y que el público recibirá el reembolso correspondiente.