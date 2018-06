La alucinante lista de regalos de Cardi B

¡Incluye un Bentley y una cuna de oro! Cardi B no se anda por las ramas cuando se trata de su fabuloso embarazo. La rapera de sangre dominicana, que a pesar de su estado ha sorprendido haciendo twerking y desnudándose para la portada de una revista, acaba de revelar la lista de regalos que le gustaría obtener para su hijita, que se espera nazca en julio. Y son verdaderamente increíbles. Para empezar, la doña de 25 años quiere un moisés bañado en hoja de oro que cuesta la friolera de $3,638. Además, la autora de “I Like It” quiere un mini Bentley para que su hijita pueda dar un paseo al estilo de su mamá. Cardi no olvida los accesorios de más necesidad, como un equipo para hacer papillas de la marca BEABA, que cuesta unos $200. De acuerdo con el sitio TMZ.com, el baby shower de la artista se llevó a cabo este fin de semana y prácticamente todos los artículos que había pedido le fueron concedidos.