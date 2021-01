La afición de Chivas me cargaba mucho la mano: Chofis López

Javier Eduardo López está fuera de las Chivas y cerca de llegar a la MLS, pero antes de partir, el ex del Rebaño habló sobre la afición rojiblanca y aseguró que en a»le cargaban la mano», pues siempre lo señalaban, pasara lo que pasara.

“ La gente siempre va a estar ahí, ellos viven de eso, del jugador, de estar apoyando al equipo y en ese aspecto a mí no se me brindó tanto el apoyo. Había días que me cargaban mucho la mano a mí, pero no tengo problema con eso, me acostumbré, trataba de no escuchar ni ver nada, así me la llevaba y hoy todo eso me ha hecho muy fuerte. No entiendo por qué fue tanto el coraje o los malos comentarios. Sí fue un poquito que todo era yo, pero créeme que a mí eso no me importa, a mí es algo del pasado. Y es un pasado que a nadie se lo deseo, más que nada porque yo tengo hija, hermanos, familia y la gente no piensa en eso, sólo piensan en destruir a uno. Ya hablé con mi familia, les dije que no vieran nada de eso. Dios es grande y sabe cuando uno hace las cosas bien o mal. Hoy estoy bien, me siento tranquilo, eso ya es cosa del pasado y ojalá a nadie le vuelva a pasar eso”, señaló para W deportes. La ‘Chofis’ aseguró que pasó malos ratos porque en ocasiones los comentarios en su contra eran desmedidos, muchos muy injustos, pues en sus palabras, logró más con el equipo que algunos jugadores que permanecen en la institución. “Sí era la incertidumbre, el enojo, el coraje de que estén hablando tanto de ti, que digan tantas cosas malas. Había cometarios que me decían cosas de mi hija, cosas personales, la gente no piensa, no se mide. Lo importante es que ahora estoy bien y mi familia está bien. Qué le voy a deber a Chivas, si te pusieras a comparar así, que si quedé a deber, ponte a ver jugadores que han pasado, que hoy en día están. Sinceramente, con todo respeto, creo que he hecho más que varios jugadores que están y de eso no se habla. Tengo cinco campeonatos en Chivas, digan lo que digan ahí está mi nombre, tengo goles, asistencias. Es una cosa que no ven ustedes, que no ve la gente y qué te voy a decir», reiteró. Al final, aseguró que se va agradecido, pues en Guadalajara consiguió muchas cosas.

“En ese aspecto no tengo problema de nada, me voy feliz de aquí, es un club que me ha dado todo, estoy enamorado del club, es el club de mis amores, no tengo ojos para otro equipo, pero la vida es de retos. Yo estoy endeudado conmigo, voy por un reto muy grande y sé que lo voy a cumplir”, finalizó.