Khloe Kardashian deslumbró a sus fans con este vestido

California.- El vestido que Khloe Kardashian llevó para la fiesta de Navidad de la familia Kardashian-Jenner de este año ha mantenido a sus fans muy activos en las redes comentando su buen gusto y lo bien que luce embarazada. La estrella de Keeping Up With The Kardashians que acaba de confirmar que está embarazada, llegó a la fiesta familiar que se realizó el domingo pasado con un traje plateado con flecos y transparencias bastante sensual, y lo remató con un abrigo de piel a tono. El video ha causado una gran sensación entre sus fans pues en las primeras horas de compartirlo en su página de Instagram ya superaba los 2 millones de “likes”, entre sus 71 millones de seguidores. La actriz de de 33 años,y su novio Tristan Thompson, el jugador de Cleveland Cavaliers de 26 años, esperan su primer hijo juntos. La hermana menor de Kim y Kourtney Kardashian mantuvo al público varios meses especulando sobre si estaba embarazada o no, por lo que al ver este traje festivo, lo que muchos de sus seguidores querían ver era cómo le había crecido la pancita. De hecho, cuando compartió este video en vivo, se le escuchó decir: “Sé que es lo que ustedes realmente quieren ver”. Antes de que la temporada número 13 de su popular show finalizara este otoño, la Kardashian había dado una “pista” de lo que estaba por venir en los próximos meses de su vida, pues comentó que su pareja quería tener hijos con ella. “Él quiere tener cinco o seis hijos conmigo y eso es adorable”, compartió. “Podemos iniciar con uno y comenzar a crecer desde ahí. Ahora sabiendo que no estoy con anticonceptivos me da un poco de miedo. Es un paso muy grande”.