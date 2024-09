La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué”, escribió Kendrick Lamar

La NFL anunció este domingo que el rapero Kendrick Lamar actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX que se realizará en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana, el domingo 9 de febrero del 2025. “La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Escogieron al indicado”, escribió Kendrick Lamar a través de un comunicado.

El interprete, que ha sido ganador de múltiples premios Grammy y Emmy, es reconocido desde que lanzó su álbum con el que debutó ‘good kid, m.A.A.d city’ en el 2012. Desde entonces el artista ha acumulado 17 premios Grammy y se convirtió en el primer músico no clásico en ganar un premio Pulitzer por su álbum ‘DAMN’ del 2017.

“Pocos artistas han impactado la música y la cultura tan profundamente como Kendrick Lamar. Una y otra vez, Kendrick ha demostrado su habilidad única para crear momentos que resuenan, redefinen y sacuden los cimientos mismos del hip-hop”, afirmó Seth Dudowsky, director de música de la NFL.

El más reciente álbum de Lamar, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, se lanzó en mayo de 2022. En abril de este año una pieza de su álbum pasó tres semanas en el número 1 del ‘Billboard Hot 100’ y en junio, el éxito ‘Not Like Us, pasó dos semanas en el número 1. “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una celebración de la música que amamos y de los increíbles artistas que la crean, todo en el escenario más grande del mundo. Apple está emocionada de llevar este espectáculo, protagonizado por el absolutamente incomparable Kendrick Lamar”, señaló Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music.En la edición del Super Bowl LVIII, de febrero pasado, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Usher. Lamar no es ajeno a los grandes escenarios. Ya ha realizado presentaciones impactantes en eventos de renombre como los Grammy y Coachella, donde ha sido aclamado por su energía y puesta en escena. Para el Super Bowl LIX, se espera que Lamar entregue una actuación que no solo entretenga, sino que también haga una declaración poderosa sobre el lugar del rap en la cultura popular. Dicho concierto se convirtió en el más visto en la historia con 129.3 millones de visualizaciones, relegó a Rihanna a la segunda posición con su espectáculo que fue visto por 121 millones de personas. Los fanáticos ya especulan sobre qué canciones podrían formar parte de su setlist, imaginando una mezcla de sus mayores éxitos, colaboraciones icónicas y, posiblemente, algunas sorpresas. ¿Incluirá éxitos como ‘HUMBLE.’, ‘DNA.’, o su más reciente ‘Not Like Us’? ¿Habrá invitados especiales? El potencial para un momento histórico es innegable, y Lamar parece estar listo para aprovecharlo al máximo. Con todo listo para el Super Bowl LIX, Kendrick Lamar se perfila no solo como un intérprete, sino como un embajador del rap en el escenario más grande del mundo. Su actuación promete ser una celebración de la cultura hip-hop, un recordatorio de su legado y un nuevo capítulo en su ya impresionante carrera.