KATY PERRY junto con J Balvin y Bublé Un Mundial con 3 ceremonias de apertura y con grandes voces

La FIFA anunció este viernes que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias históricas para la inauguración del Mundial 2026 con una amplia gama de artistas internacionales entre los que destacan el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé.

«La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo», afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA a través de un comunicado.

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.

Antes será el escenario de una celebración llena de sonido y color en la que la participarán los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná; el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

México será el primer país del torneo en inaugurar esta trilogía de ceremonias de apertura que continuarán en Canadá y Estados Unidos.

«Ésta es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global», agregó Infantino.

Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto.

Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en la justa ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

Estos talentos darán vida al Álbum Oficial del Mundial de la FIFA 2026, en el que también participará la colombiana Shakira, quien junto al cantante nigeriano Burna Boy, se encargará de interpretar la canción ‘Dai Dai’.

La justa mundialista contará con 104 partidos en 16 ciudades sede; arrancará el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, en New York. La apuesta de la FIFA para el Mundial 2026 deja claro que el torneo no será únicamente un escaparate deportivo, sino también un fenómeno cultural de escala global. La decisión de realizar ceremonias de apertura en los tres países anfitriones marca una ruptura con la tradición y refleja la dimensión continental que tendrá esta edición.

En México, el ambiente promete convertirse en una auténtica fiesta latina. El Estadio Azteca volverá a colocarse en el centro de la historia del fútbol mundial y lo hará acompañado por artistas que representan distintas generaciones y géneros musicales. La presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná confirma una celebración profundamente ligada a la identidad mexicana.

La inclusión de J Balvin y la sudafricana Tyla también simboliza el carácter multicultural que busca proyectar la FIFA. El organismo pretende conectar con nuevas audiencias y convertir las ceremonias en un evento global que trascienda las fronteras deportivas.

Otro de los aspectos que más llama la atención es la manera en que la música urbana y el pop internacional se han convertido en piezas centrales de la estrategia comercial del Mundial. La presencia de figuras de enorme impacto digital permitirá que el torneo tenga un alcance todavía mayor entre las nuevas generaciones.

En Canadá, la ceremonia de Toronto reflejará una mezcla de culturas y estilos musicales que representan el perfil diverso del país. La participación de Michael Bublé aporta elegancia y tradición al espectáculo, mientras que artistas como Alessia Cara y Jessie Reyez conectan con una audiencia joven y multicultural.

Por su parte, Estados Unidos apostará por un espectáculo de gran escala en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La aparición de Katy Perry perfila una ceremonia cargada de producción visual, energía y presencia mediática internacional, algo que históricamente ha caracterizado a la cantante en eventos multitudinarios. La FIFA también busca consolidar una narrativa de unión continental. México aportará la pasión futbolera histórica; Canadá, la diversidad cultural; y Estados Unidos, la magnitud del entretenimiento global. La combinación pretende construir un Mundial distinto a cualquier otro realizado anteriormente.

La elección de artistas latinos para un torneo celebrado mayormente en Norteamérica refleja además el peso económico y cultural de la comunidad hispana dentro del mercado estadounidense. La música regional mexicana, el reguetón y el pop latino tendrán una presencia dominante durante la competencia.

Otro elemento relevante será el impacto turístico y económico que estas ceremonias generarán en las ciudades sede. Millones de aficionados estarán pendientes no solo de los partidos, sino también de los espectáculos musicales, convirtiendo cada inauguración en un evento de talla internacional.

La participación de Shakira y Burna Boy en el tema oficial también confirma la tendencia de la FIFA por crear himnos globales con sonidos internacionales. La música vuelve a ser utilizada como una herramienta para conectar emociones y amplificar el alcance comercial del torneo.

A poco más de un año del arranque del Mundial, la FIFA ya comenzó a construir la narrativa emocional de la competencia. Con tres ceremonias, decenas de artistas y escenarios emblemáticos, el organismo apuesta por convertir la Copa del Mundo 2026 en el evento deportivo y cultural más grande que haya visto Norteamérica.