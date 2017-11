Kate del Castillo prepara su regreso a los escenarios con “I’m OKate”

Actuará al lado de Roxana Castellanos y Shaula Vega; dirigirá Bruno Bichir. México.- Notimex) La actriz Kate del Castillo se encuentra lista para r e g r e s a r a los escenarios con el espectáculo “I’m OKate”, en el que hablará sobre la migración, el empoderamiento de la mujer y los miedos personales. En este espectáculo que tendrá tintes de comedia con stand up, Del Castillo estará acompañada de sus amigas Roxana Castellanos y Shaula Vega, mientras que la dirección estará a cargo de Bruno Bichir. En entrevista con Notimex, Bichir platicó sobre este nuevo espectáculo que prepara al lado de Kate del Castillo, con el cual, la actriz espera liberarse de la presión que ha tenido en los últimos años, tras ser investigada por las autoridades. Destacó que fue la propia actriz quien lo convocó para que la dirigiera en este proyecto de teatro-cabaret que se estrenará el 10 de diciembre en Fresno, California. “Lo que quiere es desempolvarse la polilla y dejar atrás toda la presión que ha tenido; ella es la creadora del concepto y yo estoy feliz de que me haya invitado”, apuntó el actor. “Son chicas con mucho talento así que creo que será un espectáculo interesante en el que se hablarán de tres temas fundamentales: la migración, el empoderamiento de la mujer y los miedos personales”, explicó Bichir. “Es bastante divertimento y es una bufonada, pero creo que gustará a la raza latina de Estados Unidos, además de que será en español”, expresó el actor de cintas como “Rojo amanecer”. Indicó que este espectáculo tendrá una gira por Estados Unidos y aún no sabe si podría traerlo a México, ya que ahorita solo está pensado para la comunidad latina de Estados Unidos. Mientras tanto, el actor continúa con la obra “Café de chinos” al lado de su hermano Odiseo y bajo la dirección de su padre, Alejandro Bichir. La temporada de este montaje concluirá el próximo 27 de noviembre en esta ciudad; sin embargo, regresarán en 2018 para una nueva temporada. El actor también participa en la serie “Absentia”, que recientemente se estrenó por la plataforma Crackle.