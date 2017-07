Kate del Castillo dice que Canelo cambia de novias como de guantes

México.- Mientras las redes sociales de Saúl Canelo Álvarez y Shannon de Lima están que arden con las románticas fotografías que ellos acaban de publicar, así como por los comentarios de sus seguidores, una declaración que acaba de hacer Kate del Castillo podría “aguarles” la fiesta. Y es que este sábado, al ser reconocida por su carrera artística en la convención de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes, a la actriz le preguntaron qué opinaba del noviazgo entre la ex de Marc Anthony y el boxeador, a lo que ella respondió duro y directo: “No conozco a la nueva novia del Canelo y ese muchacho cambia de novias como de guantes, entonces no sé ya”. Muchos se sorprendieron con las declaraciones de la artista, debido a que la noticia del nuevo romance entre esta pareja ha estado en todos los medios en los últimos días, así como la foto de ellos dándose un tierno beso. Como si fuera poco, Del Castillo no le auguró mucho tiempo a la modelo venezolana en esta relación, pues dijo: “Al rato Canelo va a tener otra (novia) y ya prefiero no saber quiénes son”. También agregó que su interés principal es que el joven pugilista siga su buen desempeño en el ring: “Mientras gane las peleas todo está bien”. Hace algunos años se rumoró que ella y el campeón de superwélter tenían un romance. En mayo del 2015 Kate del Castillo publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía muy sensual con una bata de boxeador, coquetos tacones rojos y, aparentemente, nada más, animando a Canelo Álvarez en una pelea. Esto fortaleció esa creencia, pese a que la protagonista de La reina del sur es casi veinte años mayor que él. Desde entonces tanto él como ella han mantenido que solo los unía una linda amistad. ¿Será?