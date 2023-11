Karol G, Bizarrap, Shakira y Lafourcade triunfan en los Latin Grammy

Karol G, la sesión entre Bizarrap y Shakira y “De todas las flores”, de Natalia Lafourcade, se impusieron en la 24a edición de los premios de La Academia Latina de Grabación celebrada el jueves en Sevilla. “Mañana será bonito”, de Karol G se coronó mejor álbum del año y de música urbana. “Tener el álbum del año es demasiado chimba”, dijo entre lágrimas la colombiana al recibir el galardón. “Este álbum es superespecial, a mí me cambió la vida”. Momentos antes, en la primera ceremonia de los Latin Grammy celebrada fuera de Estados Unidos, Karol G había aprovechado su victoria en la categoría de música urbana para destacar que es una de las pocas mujeres que lo han conseguido en la historia de los premios a la excelencia musical. “No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer”, afirmó la artista. Previo a Karol G, sólo otra mujer, Mala Rodríguez, había triunfado en esa categoría por “Bruja” en 2013. El productor argentino Bizarrap se llevó los premios a canción del año y mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, con la estrella colombiana. “Hubo mucho trabajo detrás de esta canción. ‘Shaki’ pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante”, afirmó Bizarrap, que más tarde dio las gracias a los artistas que participaron en sus sesiones “este proyecto tan importante para mí (…), que empezó en una habitación en mi casa con una computadora. Sin ellos no podría estar acá”. Shakira, quien acudió a la ceremonia acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, dijo que les quería dedicar el premio “porque les he prometido que voy a ser feliz”. “Estoy pensando en las canciones que voy a escribir, en las giras que voy a hacer”, agregó. “Como dice un amigo, en el pasado no hay nada, sólo se recuerda el futuro”. Natalia Lafourcade, que ya era la mujer con más Latin Grammy en la historia, incrementó su cuenta hasta los 17 con otros tres gramófonos, incluyendo uno de los más codiciados de la noche, el de grabación del año por “De todas las flores”. El disco le valió también el premio al mejor álbum de cantautor y a mejor canción de cantautor — que se entregaba por primera vez — por el tema homónimo. Shakira interpretó en vivo “Acróstico”, el tema que canta con sus hijos. En el caso de los Latin Grammy, la sección de sus hijos fue por video, no en vivo, durante el número musical. Más tarde, regresó al escenario para actuar junto a Bizarrap. La Persona del Año 2023, la estrella italiana Laura Pausini, defendió su “latinidad” luego de tres décadas de carrera en español. “Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque (…) me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana”, afirmó Pausini luego de recibir el galardón de manos de Karol G, quien se dijo emocionada de poder conocerla en persona. “Me parece que hoy es el día en el que confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal, que nuestras manos no se soltarán y sobre todo que nuestras almas y nuestros corazones permanecerán juntas para siempre”, dijo la intérprete, que se autoproclamó la “italiana más latina”, momentos después de interpretar un popurri con algunos de sus grandes éxitos. La inusual sede de la ceremonia, Sevilla, hizo que uno de sus géneros musicales por excelencia, el flamenco, estuviese presente a lo largo de toda la noche. Desde la apertura, a cargo de Rosalía, que regresó a sus orígenes para ofrecer su versión de ‘Se nos murió el amor’, de Rocío Jurado, al número musical de Andrea Bocelli quien interpretó “Granada”, compuesto por el mexicano Agustín Lara o al “Corazón partío” de Alejandro Sanz, que estuvo acompañado de 30 bailarines de flamenco.