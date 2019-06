Juramentan nuevos miembros de la Mesa Directiva: DISD

Dallas, Tx.- Varias generaciones de directivos, miembros de la comunidad, maestros y directores de Dallas ISD estuvieron presentes en la celebración que se llevó cabo para destacar los logros de los ahora exrepresentantes en la Junta Escolar del distrito, Lew Blackburn y Audrey Pinkerton.

Blackburn representó al Distrito 5, que cubre las áreas de Oak Lawn, oeste de Dallas, Wilmer, Hutchins y partes del este de Oak Cliff, por 18 años. Asimismo, Pinkerton representó al Distrito 7, que abarca la zona del norte central de Oak Cliff y partes del oeste de Dallas por tres años. Ambos decidieron no buscar la reelección.

El superintendente Michael Hinojosa agradeció a ambos por su incansable servicio para apoyar a las escuelas y estudiantes de Dallas ISD.

“Dallas ISD se encuentra en la mejor situación financiera y ahora está liderando la educación pública en Texas”, enfatizó Hinojosa. “Eso es algo de lo que pueden estar muy orgullosos”.

Una hora después, durante la reunión regular de la Junta Escolar, los representantes nuevos Maxie Johnson y Ben Mackey prestaron juramento para representar al Distrito 5 y Distrito 7 respectivamente.

Tras el acto protocolario, Mackey, quien fue director de la School for the Talented and Gifted at Townview, agradeció a Pinkerton por su servicio y reconoció públicamente a sus exestudiantes que estaban presentes en la reunión.

“Creo que puedo decir que yo he aprendido más de todos ustedes que lo que ustedes han aprendido de mí, y les agradezco haber compartido su tiempo, energía y dedicación conmigo”, dijo Mackey a sus exalumnos.

Johnson, quien es pastor, agradeció a Blackburn por todos los años que estuvo al servicio de la comunidad y declaró que continuaría la tradición del exrepresentante de lograr cosas excelentes por los niños.

“La comunidad me eligió para que viniera a trabajar. Eso significa que vengo a abogar por entornos de aprendizaje seguros, recursos equitativos, programas de calidad, transparencia y responsabilidad”, declaró Johnson. “Vengo a hacer exactamente lo que me pidieron que hiciera”.

Los representantes de la Junta Escolar de Dallas ISD sirven por un periodo de tres años y no reciben sueldo por su labor.

BECAN A

ALUMNOS

Siete estudiantes de Dallas ISD obtuvieron la Gates Scholarship, una de las becas más prestigiosas del país.

Dicha beca cubrirá los costos universitarios de los estudiantes en la universidad que elijan. El proceso es altamente selectivo y está dirigido a estudiantes que cumplen con los requisitos para recibir el subsidio federal conocido como Pell Grant y que formen parte de un grupo minoritario. A nivel nacional, solo 300 estudiantes reciben la beca.

Los estudiantes que obtuvieron la beca son:

Víctor Núñez: Trinidad “Trini” Garza Early College High School

Ana Saucedo: School for the Talented and Gifted

Janeth Mendoza: Hillcrest High School

Rogelio Mendoza: Skyline High School

Ammar Alinur: School of Science and Engineering

Timothy Ogunfunmi: School of Science and Engineering

Ismael Carreño: School of Business and Management

CURSOS PARA

ACT Y SAT

Los estudiantes de preparatoria tienen una excelente oportunidad. Este verano, se ofrecerá un curso de preparación para los exámenes ACT y SAT totalmente gratis.

El ACT y SAT Princeton Review se llevará a cabodel 10 al 13 de junio en las siguientes tres escuelas:

Conrad High School

IDEA High School

Adamson High School

DESAYUNOS

GRATIS

Más de 150 escuelas de Dallas ISD estarán sirviendo desayuno y almuerzo gratis a estudiantes durante las vacaciones de verano.

El programa de alimentos durante el verano “Summer Food Service Program”, comenzó el 3 de junio y con él, los niños y jóvenes de hasta 18 años de edad pueden recibir alimentos gratis en escuelas participantes por toda la ciudad. Lo único que tienen que hacer es encontrar el sitio más cercano y, ¡listo! No hay necesidad de registrarse para disfrutar de un alimento saludable.

El 14 de junio, el Departamento de Alimentos y Nutrición Infantil de Dallas ISD dará inicio de manera oficial al programa en el zoológico de Dallas. Las primeras 1,000 personas que se registren en línea podrán entrar gratis al zoológico.

Con este programa se asegura que ningún niño pase hambre, aunque no haya clases en los planteles.

FERIA DE

PREKINDER

Autoridades del DISD exhortaron a las familias latinas a que conozcan a los socios de este distrito que ofrecen prekínder de alta calidad.

La Feria de Socios de Prekínder está programada para el sábado, 8 de junio, en el Roseland Community Center. La entrada no tiene costo y habrá regalos, así como información para llenar la solicitud, entretenimiento, demostraciones, y puestos informativos. “Incluso, los padres podrán inscribir a sus hijos para prekínder con uno de nuestros socios”, indicaron.

El Departamento de Educación Preescolar de Dallas ISD se asocia con centros de cuidado infantil en el área de Dallas para ofrecer más opciones a las familias. Un socio de prekínder es un sitio de cuidado de calidad que se ha asociado con Dallas ISD para proporcionar educación de alta calidad a los niños más pequeños. Cada salón de clases cuenta con un maestro con certificación de Dallas ISD y el estudiante estará inscrito en el centro de cuidado infantil y en Dallas ISD.