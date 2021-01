Julio César Chávez era mejor que Floyd Mayweather: Mike Tyson

Si existe una voz autorizada en el boxeo es la de Mike Tyson, quien sin temor a equivocarse, aseguró que no existe un boxeador más grande en la historia que Julio César Chávez, a pesar de que existen grandes representantes como Floyd Mayweather y su impresionante marca de 50-0.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings», señaló en una entrevista.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos con 60 nocauts”, reiteró.