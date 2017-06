Julián Gil dice qué hizo cuando vio a su ex Marjorie de Sousa

El actor Julian Gil confesó como fue su segundo encuentro con Marjorie de Sousa, quien se hará pruebas toxicológicas por orden del juez. El pleito entre Mar j o r i e de Sousa y Julián Gil no termina, ya que ambos artistas han estado despotricando en contra del otro a través de las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Sin embargo, ahora el argentino sorprendió al revelar que ya no ama a la mamá de su hijo Matías y narró cómo fue su segundo encuentro en los juzgados. De acuerdo con un diario mexicano, el galán indicó que volvió a ver a la venezolana y que sabe que no siente nada por ella, por lo que durante la audiencia no volteó ni a verla. Testigos indicaron que se encontraron en un pasillo cuando iban rumbo al baño y que ambos evitaron cruzar miradas. “Yo no vengo aquí a ganar, tiene que ser por algo positivo para Matías Gregorio, para eso es mi lucha, lo que me cueste físicamente, económicamente, lo voy a seguir haciendo”, declaró Julián Gil, quien agregó que él no se hará las pruebas toxicológicas, mientras que su exmujer sí tendrá que probar que no consume algún tipo de sustancia. “Se desestimaron muchísimas pruebas que traían en la contestación, que yo siempre dije que no hacían sentido. Ella afirmó que en ningún momento había sido violento, afirmó que en ningún momento me vio usando algún tipo de drogas. Como he venido diciendo, la señora abogada tiene que probarme las cosas que dijo, porque me denigró como ser humano y profesional, eso me lo tenía que probar hoy y no lo pudo hacer, eso para mí es una victoria”, señaló Julián Gil, quien desea acabar lo más pronto posible con el pleito con Marjorie de Sousa.