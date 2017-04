Julián Gil aclara rumores sobre su separación Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil habló sobre los rumores de su separación de Marjorie de Sousa. México.-Marjorie de Sousa y Julián Gil están disfrutando al máximo esta faceta de sus vidas, ya que el pequeño Matías se convirtió en su principal adoración. Sin embargo, en los últimos días algunos medios rumoraron que el argentino dejó las redes sociales porque está alejado de la venezolana, al respecto el galán rompió el silencio y aclaró la situación. Durante su participación en el programa El Gordo Y La Flaca, el actor precisó que es una mentira que haya cerrado su cuenta oficial de Instagram por un supuesto truene con su prometida. “A Marjorie y a mí no nos afecta, pero esos comentarios afectan a terceras personas, a amigos y familiares. A Marjorie la amo como mujer, como compañera, la amo como la madre de mi hijo y siempre la amaré, ya que dejen de especular”, comentó. Reveló que tomó la decisión de abandonar la red social por los mensajes ofensivos que recibió él y sobre todo su bebé. “No tengo un hijo, tengo tres hijos. Y es muy feo levantarse y encontrar un comentario en las redes de preguntas de ‘¿por qué no muestras a tu hijo?, ¿por qué no lo quieres mostrar?, ¿tiene un problema genético?’. Mi hijo está completamente saludable”, comentó Julián Gil. Hasta el momento, Marjorie de Sousa no se ha pronunciado acerca de las especulaciones que giran alrededor de su compromiso con Julián Gil y se ha limitado a mostrar que ya recuperó su espectacular figura.