Jugadores de Chivas no se presentan para sus exámenes médicos

Cumplen con su advertencia jugadores de Chivas, no se presentan a los exámenes médicos, en apoyo a su técnico Matías Almeyda a quien la directiva le ha pedido que renuncie. Guadalajara.- Los jugadores de Chivas cumplieron su advertencia y no se presentaron al primer día de trabajo, y así mostraron su desacuerdo por el trato que ha recibido el técnico Matías Almeyda, a quien la directiva rojiblanca “invitó” a renunciar. Un total de 14 elementos estaban citados para los exámenes médicos en una clínica particular desde las siete de la mañana. Pero pasaron las horas y nadie se presentó, por lo que los médicos encargados de los estudios se retiraron del lugar. Además, al grupo no les cayó en gracia que les movieran los días de descanso, cuando Almeyda había dado la orden de que todos se presentaran el día 10 de junio, pero después les avisaron que el 4 de junio debían presentarse sin tomar en cuenta al cuerpo técnico. “Vamos a esperar hasta las nueve, desconocemos (por qué no se presentaron). Es la primera vez que pasa, se nota que son un equipo muy unido”, expresó el oftalmólogo, Alfredo Gutiérrez, quien estaba esperando al grupo de jugadores de Chivas.