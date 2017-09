Juego entre Vaqueros y Texanos será en Arlington debido a Harvey

El encuentro entre los Vaque ros de Dallas y los Texanos de Houston correspondiente a la última jornada de pretemporada se jugará en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, debido a las afectaciones causadas por el huracán Harvey en Houston. Previamente, el juego Vaqueros-Texanos estaba programado para disputarse en el Estadio NRG, en Houston a las 19:00 horas del próximo jueves. A través de un comunicado, la NFL oficializó el cambio sede del partido debido a cuestiones de seguridad pública ocasionadas por el fenómeno meteorológico que azotó el sureste de Texas. El paso del huracán Harvey provocó inundaciones en Houston y obligó a los Texanos a entre-nar en el Ford Center, en las instalaciones de los Vaqueros de Dallas, en Frisco, Texas. La liga reprogramó el encuentro entre los dos equipos del estado de Texas en la casa de los Vaqueros, el AT&T Stadium, el próximo jueves a las 19:00 horas del tiempo local. Texanos y la NFL donarán tres mdd a damnificados de Houston Texanos de Houston donará un millón de dólares a los damnificados por el huracán Harvey, que azotó esta urbe texana a lo largo de este fin de semana, esfuerzo al que se sumará tanto otros equipos como la propia Liga Nacional de Futbol Americano (NFL). Según información difundida este lunes en el sitio de Internet de la NFL, el dueño de Texanos, Bob McNair, anunció la donación, a la cual se unirán la NFL Foundation y Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes aportarán la misma suma a los esfuerzos de ayuda. Las donaciones de Texanos y la NFL se canalizarán a través de la rama de la fundación United Way en Houston, en tanto la de Patriotas irá directo a la Cruz Roja. A su vez, el jugador de Texanos, J.J. Watt, comenzó una colecta de donativos que ha recaudado 500 mil dólares, con una meta de un millón, además que aportará otros 100 mil de su bolsa. En este sentido, el entrenador en jefe de Texanos, Bill O´Brien, aseguró que “estos son realmente la clase de muchachos que tenemos en este equipo y el hecho de que están dispuestos a hacer lo que sea para cui-dar de nuestra ciudad”. En cuanto al donativo del conjunto, aseveró, en conferencia de prensa realizada el lunes, que “estos dólares que pondremos en acción serán usados en los esfuerzos de ayuda y recuperación. Además, esperamos que nuestras acciones animen a otros a hacer lo que esté en sus manos para ayudar a sus vecinos que los necesitan ahora”. Indicó, asimismo, que el equipo le dedicará su temporada a la ciudad: “puedo decirte desde hoy que le dedicaremos la temporada a la ciudad, a la gente de Houston. No hay garantías en el futbol americano, pero no es eso lo que vine a decir. Lo que les garantizo es que este equipo saldrá a jugarse el trasero por la ciudad, lo prometo”.