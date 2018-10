Juanes se presenta con éxito en Medellín tras años de ausencia

Bogotá.- (Notimex) El cantautor colombiano Juanes se presentó con éxito en Medellín, en un concierto mágico e inolvidable en el centro de eventos La Macarena, en el sur-occidente de la ciudad, en donde compartió escenario con Miguel Bose. Juanes se confesó ante más de 10 mil personas este fin de semana en un concierto en su ciudad natal para decirles a todo pulmón: “Medellín mis planes son amarte”, después de varios años de ausencia. Esta presentación fue la primera de las dos que forman parte de la gira mundial “Mis planes son amarte”, la cual ya llevó al artista en un recorrido por decenas de ciudades de Estados Unidos, Europa, América Latina y que también incluye a Bogotá. En el escenario de La Macarena, Juanes se vio emocionado, ansioso y nervioso en el momento de abrir el espectáculo con una de sus más emblemáticas canciones, “A Dios le pido”, a la que siguió un repertorio que incluyó sus más grandes éxitos que van desde la memorable “Camisa negra”. Juanes también interpretó su más reciente lanzamiento “Pa dentro”, pasando por sus canciones favoritas del último álbum de estudio “Mis planes son amarte”. Fueron dos horas de derroche musical, talento, pero sobre todo, mucho amor, tanto del público a Juanes, como del artista a su público, al que confesó, profundamente emocionado y conmovido, detalles de su vida artística y personal. “Medellín, ustedes no saben lo que siento en este momento, llevo 46 años preparándome para este instante y esta noche ustedes me hacen inmensamente feliz”, señaló. Juanes recordó una de las más duras experiencias de su vida. “Es la segunda vez que toco en este escenario. La primera vez fue exactamente el día que murió mi papá”. “Ese día -agregó- mis hermanos y mi mamá, que hoy están aquí acompañándome, me dijeron: ‘vaya y toque, él estaría más feliz sabiendo que está allá tocando música que aquí en la funeraria’. Gracias a él, a mi mamá y a mis hermanos por haberme acompañado desde ese día y seguirlo haciendo hasta hoy”. El artista recordó también que hace algo más de 30 años, en 1987, en ese mismo escenario de La Macarena, cambió la vida de muchos músicos de Medellín. “Doscientos jóvenes de aquella época vimos tocar aquí a una banda argentina que nos inspiró para hacer rock y tocar música” y acto seguido comenzó a interpretar “Cuando pase el temblor”, de Soda Estéreo. La gran sorpresa del show se dio cuando Juanes invitó al escenario a Greeicy Rendón y Mike Bahía para cantar junto a él su canción “La tierra”: “Qué talento el de estos artistas y que talento tan grande el que tiene Colombia. Están pasando muchas cosas buenas ahí afuera, muchas cosas bonitas están pasando en el país”.