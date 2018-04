JUANES Pone su toque personal al éxito “Oye mujer”

Los Ángeles.-(Notimex) El cant a u t o r c o l o m – b i a n o J u a n e s le pone su toque y esencia al tema “Oye mujer”, original del compositor mexicano Raymix, cuya nueva versión ya está disponible en diferentes plataformas digitales. El corte fue seleccionado en fecha reciente por la revista “Billboard” como un “Latin artist on the rise” (Artista latino en ascenso). El tema se convirtió en un fenómeno absoluto en el género de la electrocumbia con más de 250 millones de streams combinados. En esta versión, Juanes lleva la canción a una nueva dimensión con el estilo único en la guitarra y la icónica voz que posee el máximo embajador global de la música latina. El tema fue grabado durante la gira del artista en Australia, y encontró al colombiano en las labores de producción junto a Tainy, uno de los productores de música urbana de más éxito en los últimos 10 años. Por otra parte, este fin de semana el colombiano inició la gira más esperada y trascendente de la música latina, el “Amarte tour”. La serie de presentaciones arrasó las expectativas e impuso un nuevo estándar en dos exitosas presentaciones en las ciudades de Orlando y Miami. Por su parte, Raymix continúa presentándose en México y Estados Unidos, donde ha sorprendido a la industria entera con llenos totales en Renton, Portland, Phoenix, Oxnard, Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas.