Juanes lamenta muerte de Renato López: “Fue un golpe muy duro”

Juanes estrenó su más reciente trabajo discográfico Mis planes son amarte, que incluye un visual donde narra una historia entremezclando sus doce temas musicales. “El título viene de una canción que se llama “Mis Planes son amarte”, y dice: ‘mis planes son a marte y los tuyos a la luna’; entonces tiene un doble sentido, fonéticamente pareciera que se refiere a un planeta, al planeta Marte, pero realmente me refiero al verbo amar, entonces ese juego de palabras me pareció espectacular”, dijo a MezcalTV. Este juego de palabras se traduce también en un juego de imágenes, ya que el cantante, quien se estrenó como actor, mezcló la historia de un astronauta que viaja a través del tiempo con un viaje en coche por Colombia y México, en búsqueda de un amor. En la película cuenta con la colaboración del actor Renato López, quien fue asesinado tan sólo dos semanas después de terminar este trabajo y después de haber compartido junto a Juanes más de un mes de grabaciones. “Para nosotros fue un golpe muy duro, yo estaba muy mal y no puedo imaginarme cómo estaba su familia. Era un tipo encantador, talentoso, buen mozo. Llegaba y con todo el mundo tenía buena onda, era un tipo lleno de vida. Hablé con Cacho López, el director del visual, con Rebeca, mi mánager, y al final dijimos ‘vamos a hacerle este homenaje a Renato, no vamos a quitar nada de lo que está, sino al contrario vamos a dejarlo ahí como su último trabajo’ y ahí se quedó para siempre”.