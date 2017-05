Juan Osorio descarta que muerte de Moreno Ivanova altere la bioserie sobre “Cantinflas”

El productor lamenta la muerte del heredero de “El Mimo de México”. México.- (Notimex) El prod u c t o r de televisión Juan O s o r i o descartó que el fallecimiento de Mario Moreno Ivanova, hijo de “Cantinflas”, ocurrido este lunes, altere la grabación de la bioserie que prepara sobre el mimo. “Hoy (martes) por la mañana Tita Marbez, su mujer, me comunicó la mala noticia que los embarga y lo lamento de corazón”, indicó Osorio. Sostuvo que la muerte de Moreno Ivanova de ninguna manera alterará las grabaciones de la serie, pues Televisa tiene los derechos exclusivos y con él sólo se estaba trabajando como parte de la investigación biográfica. Mencionó que como parte de ese proceso hace tiempo se realizaron dos entrevistas, una de ellas a cargo de Joaquín López-Dóriga de unas dos horas y media que fue acompañada de una escaleta para delinear lo que se abordará en la historia basada en la vida de don Mario Moreno. “Mario Arturo nos aportó un gran testimonio y parte de ello se utilizará en esa trama y el resto para usarla según sea el caso”, explicó el creador de “Mi esposo tiene familia”. Subrayó que se trató de una entrevista a puerta cerrada e inclusive se acordó no llevar cámaras con el logo de la televisora, para dar discreción al asunto. “La idea era grabar una especie de catarsis y Joaquín (López-Dóriga) es un experto en eso. Incluso, momento antes de hacerla me mostró una fotografía de Mario Moreno y me dijo: ‘no sabes lo que yo lo apreciaba”. Juan Osorio reveló que durante la entrevista a Moreno Ivanova éste se sensibilizó cuando el periodista le comentó sobre algunas vivencias al lado de “Cantinflas” y entonces él se abrió de tal manera y se desbordó sentimentalmente que narró cuestiones que sólo se pueden tratar más allá de una entrevista. El productor también informó a Notimex que este martes comenzaría la campaña promocional de su nueva telenovela “Mi marido tiene familia”, por lo que estará largamente ocupado. Estimó que de acuerdo con los tiempos, cuando vaya en la recta final de la telenovela, deberá tener ya puesta la gorra de “Cantinflas” para meterse de lleno en el proyecto. Adelantó que Mario Moreno Ivanova será parte fundamental de lo que se verá en la pantalla chica, pues tiene grabadas dos entrevistas, la primera con Joaquín y una más con René Casados. “La segunda charla fue en una tarde lluviosa afuera del Palacio de Bellas Artes pues la intención era tener un panorama más amplio. Primero a través de la rigurosidad de López- Dóriga, y luego la visión de un actor y analista como René Casados, con quien mantenía una bonita amistad”, señaló el creativo de telenovelas. Osorio comentó que aún no cuenta con el protagonista, porque está dedicado en cuerpo y alma a ”Mi marido tiene familia”, pero los investigadores y los escritores a su cargo no descuidan detalle sobre el proyecto acerca del mimo. Planteó la necesidad de tener los libretos terminados con la finalidad de afinar los detalles, pues se trata de reconstruir una historia de época. Para la bioserie, Juan Osorio espera grabar en diversas zonas de la Ciudad de México, sobre todo en la colonia Guerrero, donde nació el protagonista de “Ahí está el detalle” y en lo que fuera el restaurante Rioma, propiedad del actor, en Insurgentes sur, donde tenía sus oficinas. Luego, dijo, pasará a la selección del reparto y el resto de la preproducción con la finalidad de arrancar este año. Juan Osorio señaló que tras el fallecimiento de Moreno Ivanova lo más seguro es que Tita Marbez, su ahora viuda, sea quien les dé más detalles para enriquecer la historia, al tiempo que descartó que puedan surgir problemas con algunos otros descendientes de Mario Moreno Reyes o Moreno Ivanova.