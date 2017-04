Juan Gabriel, J Balvin, Maluma y Nicky Jam nominados a Billboard

Juan Gabriel, J Balvin, M a l u m a , Los plebes del rancho de Ariel C a m a c h o y Nicky Jam fueron nominados hoy como mejor artista latino de los premios Billboard. Juan Gabriel fue postulado por dos álbumes, “Los Dúo 2” y “Vestido De Etiqueta: por Eduardo Magallanes”, J Balvin “Energia”; Cnco “Primera Cita”; y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho “Recuerden Mi Estilo”. Los “2017 Billboard Music Awards” en 52 categorias en total se entregarán el 21 de mayo en el T Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y tendrá actuaciones de artistas reconocidos. Drake y The Chainsmokers lograron el récord de mayor número nominaciones, con 22 cada uno, a la entrega de premios Billboard anunciados este lunes aquí. Las designaciones de Drake incluyen, entre otros, Mejor Artista, Artista Masculino, Artista Hot 100 y Mejor Álbum Billboard 200. Las postulaciones de The Chainsmokers incluyen dobles nominaciones en seis categorías: Álbum Dance/Electrónico, Canción Hot 100, Canción Más Vendida, Canción de Radio, Colaboración y Canción Dance/ Electrónica. Entre los que recibieron la mayor cifra de postulaciones destacan Twenty One Pilots con 17 y Rihanna con 14. Los nominados como mejor artista fueron Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd. Twenty One Pilots fueron los terceros con mayor número de nominaciones con 17, incluyendo Mejor Artista, Artista Billboard 200, y tres nominaciones en la categoría Canción Rock. Como la cuarta mayor nominada, Rihanna recibió 14 nominaciones incluyendo Mejor Artista, Artista Femenina, Artista Hot 100, Álbum Billboard 200 y una doble nominación para Mejor Canción R&B. Los ganadores del 2016 que también fueron postulados este año fueron Adele, Justin Bieber, Lucas Bryan, Lauren Daigle, Drake, Kirk Franklin, Enrique Iglesias, Nicky Jam, Wiz Khalifa, Mayor Lazer, Rihanna, Chris Stapleton, The Weeknd, Twenty One Pilots y más. Los nominados a los Billboard Music Awards están basados en interacciones clave de fans con la música, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, programación en radio, streaming, giras e interacciones sociales. Estas mediciones son rastreadas durante todo el año por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound. Los premios se basan en el período de presentación de informes del 18 de marzo de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017.