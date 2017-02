Juan Gabriel es recordado en los Grammy 2017 en homenaje

El divo de Juárez fue uno de los recordados en el homenaje de los Grammy 2017. Miami.- Uno de los momentos más emotivos de los Grammy 2017 fue cuando a través de un tributo se mencionaron las pérdidas recientes en la música. Fueron John Legend y Cynthia Erivo los encargados de realizar el homenaje con una bella interpretación de “God Only Knows”, canción original de The Beach Boys. Dicha dedicatoria es realizada cada año, pero sin embargo en esta ocasión duró más de lo normal debido a los fallecimientos de muchos de los grandes, como David Bowie, Prince, George Michael, entre otros. Sin embargo fue un nombre en especial el que conmovió especialmente a muchos de nosotros: el de Juan Gabriel. “El Divo de Juárez” fue mencionado en el famoso “In Memoriam” de los Grammy 2017, dejando más que claro que es uno de los más importantes intérpretes latinoamericanos de la historia. Recordamos que Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016 en su departamento en California tras ofrecer su último concierto en The Forum de Los Ángeles. El show formaba parte de su gira MeXXIco es Todo. El intérprete dejó atrás un enorme legado de cientas de canciones interpretadas con el alma por una de las mejores voces latinas, temas como “Abrázame Muy Fuerte”, “Amor Eterno”, “Hasta que te Conocí”, “Querida”, “El Noa Noa”” y muchos más marcaron por siempre la historia, motivo por el que Juan Gabriel no podía faltar en el homenaje de los Grammy 2017.