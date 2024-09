Jorge Ramos deja el Noticiero Univision de EE.UU. tras cuatro décadas

Jorge Ramos, uno de los periodistas más influyentes y respetados del periodismo hispano en Estados Unidos, anunció su salida de Univision, la cadena que ha sido su casa durante cuatro décadas. Ramos se desvinculará a finales de 2024, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, poniendo fin a una etapa en la que se consolidó como una figura emblemática del noticiero vespertino de Univision. Este anuncio marca el cierre de una era no solo para el periodista, sino también para la cadena y su audiencia, que ha seguido su trabajo a lo largo de los años. Univision, a través de un comunicado, confirmó que la salida de Ramos se da tras un acuerdo mutuo de no renovar su contrato. “Univision y Jorge Ramos acordaron mutuamente no renovar el contrato que está por expirar”, detalló la empresa, agradeciendo la contribución del periodista que ha estado al frente de “Noticiero Univision” durante 38 años, informando a millones de latinos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Ramos, de 66 años, expresó su gratitud por haber formado parte del equipo de Univision y enfatizó su orgullo por el trabajo realizado.

“Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años”, señaló Ramos. Su partida se realizará en un momento clave para la comunidad hispana, tras la cobertura de las elecciones presidenciales de 2024, un evento significativo que marcará su última gran cobertura como parte de la cadena. Ramos subrayó que esto no es un adiós definitivo, ya que seguirá al frente del noticiero hasta diciembre y luego compartirá sus planes futuros.

El presidente de Noticias Univision, Daniel Coronell, también tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Ramos, destacando el impacto que ha tenido en el periodismo hispano. “Quiero expresar mi respeto y gratitud a Jorge Ramos y todo lo que ha hecho por Univision y la creciente comunidad a la que servimos todos los días”, afirmó Coronell. Subrayó que la salida de Ramos no deja un vacío, ya que el equipo de noticias de Univision se encuentra bien preparado para continuar con su misión informativa. Ramos, originario de México, se unió a Univision en 1984 y desde entonces se convirtió en una de las voces más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha sido testigo y narrador de eventos históricos, desde elecciones presidenciales hasta desastres naturales y momentos cruciales en la política internacional. Su estilo directo y su compromiso con la verdad lo han llevado a entrevistar a presidentes, figuras públicas y líderes de opinión, siempre manteniendo su enfoque crítico y objetivo. A lo largo de los años, Ramos ha recibido múltiples premios por su labor periodística, incluidos varios premios Emmy y un reconocimiento especial de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Es conocido por su valentía al abordar temas difíciles y no temer confrontar a los poderosos, lo que lo ha llevado a ser apodado como “la voz de los sin voz”. Su trabajo no solo ha sido un pilar en Univision, sino que ha influido en la forma en que se hace periodismo en la comunidad hispana. Ramos ha insinuado que continuará con otros proyectos profesionales tras su salida de Univision, aunque no ha dado detalles específicos sobre lo que planea hacer a continuación. Su enfoque parece ser mantenerse involucrado en el periodismo y la defensa de los temas que siempre lo han apasionado. “Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univision hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales”, declaró Ramos, dejando la puerta abierta a nuevas oportunidades en su carrera.

La partida de Jorge Ramos marca un momento de cambio para Univision y para el periodismo en español en Estados Unidos. Aunque su presencia en el noticiero será extrañada, su influencia y legado perdurarán. La comunidad hispana le debe a Ramos un reconocimiento por su incansable labor informativa, y su salida representa tanto el final de una era como el inicio de una nueva etapa, tanto para él como para la cadena. Ramos ha sido más que un presentador de noticias; ha sido un defensor de los derechos de los inmigrantes, un crítico de los abusos del poder y un referente para millones de latinos que buscan información confiable. Su salida deja un vacío difícil de llenar, pero su legado servirá de inspiración para futuras generaciones de periodistas que seguirán su ejemplo de integridad y dedicación al oficio.