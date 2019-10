Joker- Debuta en cine con récord de mejor estreno de octubre

La película Guasón (Joker), dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana en México, al superar en ingresos a Un amigo abominable.

Guasón, que cuenta la historia de “Arthur Fleck”, un comediante frustrado que encuentra su camino en el homicidio en “Ciudad Gótica”, alcanzó ingresos por 263.4 millones de pesos y fue vista por 4.3 millones de personas. De acuerdo con el reporte del 4 al 6 de octubre de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Un amigo abominable descendió al segundo puesto, tras recaudar 25.9 millones de pesos en su segunda semana en cartelera. En el tercer sitio se ubicó la película mexicana Tod@s caen, protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, con ingresos de 10.7 millones de dólares y fue vista por 197 mil personas, luego de tres semanas de exhibición. A su vez, Dora y La ciudad perdida, en la que participa el actor mexicano Eugenio Derbez, se ubicó en el cuarto peldaño al sumar 6.3 millones de pesos a su acumulado de 138.6 millones desde su estreno.

La historia de los niños “Mauricio” y “Reynaldo”, quienes sueñan con convertirse en jugadores profesionales de beisbol, llegar a las Grandes Ligas y representar a México en la Serie del Caribe en la cinta 108 costuras debutó en el quinto sitio de la taquilla con 6.2 millones de pesos y fue vista por 116.7 mil personas. Protagonizada por Joaquin Phoenix, la película Joker se convirtió en el mejor estreno del mes de octubre de todos los tiempos al recaudar 93.5 millones de dólares. De acuerdo con datos de Box Office, la cinta dirigida por Todd Phillips rompió el récord de taquilla que tenía Venom, que el año pasado contabilizó 82.25 millones de dólares.

En el extranjero, el filme, en el que se cuenta la trágica y compleja vida de “Arthur Fleck”, el hombre que se convierte en el “Guasón”, se estrenó en 73 países, donde obtuvo ingresos de 140.5 millones para un total mundial de 234 millones.

Los estrenos en Reino Unido, Rusia, Italia, España, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea, Indonesia, Brasil, México y Australia marcaron las mayores aperturas en el extranjero para Joker.

En el segundo lugar de la taquilla se ubicó el filme animado Un amigo abominable (Abominable), al obtener ingresos por 12 millones de dólares, tras 10 días en cartelera.

La película dirigida por Jill Culton se estrenó en China este fin de semana con 11.2 millones que se sumaron a los 24.6 millones de 44 países; la cinta lleva en total 76.33 millones de dólares en ingresos. Las aventuras de la familia “Crawley” en la película de época Downtown Abbey sumaron ocho millones de dólares a su acumulado de 73.62 millones de dólares en la Unión Americana. A su vez, el filme Estafadoras de Wall Street (Hustlers), protagonizado por Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart, obtuvo 6.30 millones de dólares en su tercer fin de semana, con lo que ahora acumula 91.32 millones en Estados Unidos.

Para completar los cinco primeros puestos está It: Capítulo 2 (It: Chapter Two), que recaudó aproximadamente 5.35 millones; en el extranjero agregó otros 5.6 millones provenientes de 78 países donde se proyecta para contabilizar 234.5 millones y un total mundial que ahora es de 436.7 millones de dólares. Apenas este 4 de octubre se estrenó a nivel mundial Guasón (The Joker), la nueva película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como protagonista, y los primeros resultados no se han hecho esperar: ya superó toda expectativa.

Tras aplaudir el guion y la dirección, mención aparte tiene Phoenix, el actor estadounidense de 44 años nacido en Puerto Rico, quien debutó en la televisión en 1982 como parte del elenco de la serie Seven brides for seven brothers. Para el referido personaje, Joaquin se sometió a una dieta y perdió cerca de 24 kilos durante el proceso de su transformación, además de que trabajó muy en particular con la voz que le daría y, sobre todo, con la hipnótica carcajada. El resultado: “Joaquín Phoenix merece el Oscar, el León, el Oso y todo”, “Oro olímpico, Balón de Oro, Premio The Best, el Grammy y hasta un Nobel, merece todos los premios que existan”, “Orejas, rabo e indulto”, se lee en las redes sociales. “Arthur Fleck” es el nombre del hombre que se convierte en Guasón. Es una persona que, pese a ser ignorada por la sociedad, desea hacer reír a la gente y encontrar una conexión con alguien más.

Sin embargo, su vida es trágica y compleja, sus emociones frágiles y se contraponen, su mente comienza a perder el balance. Ese es el origen de uno de los villanos más temidos y reconocidos, el archienemigo de Batman. Ocho minutos de ovaciones recibió Phoenix en el Festival Internacional de Venecia, donde la cinta que protagoniza recibió el León de Oro, el máximo reconocimiento que otorga el encuentro cinematográfico. La cinta Joker, del director Todd Phillips, ganó el León de Oro, galardón entregado a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el cual inició el pasado 28 de agosto y concluyó este 7 de septiembre con la tradicional ceremonia de premiación. El largometraje de Phillips se estrenó el 30 de agosto durante el encuentro fílmico y recibió la ovación de pie de los espectadores y la crítica; en tanto, la actuación de Joaquin Phoenix tuvo ocho minutos de aplausos y reconocimiento.

Pese a la polémica que existe por las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra, el director polaco Roman Polanski ganó el León de Plata en la categoría de Gran Premio del Jurado por la cinta El oficial y el espía, luego de un estreno en el que la presidenta de “La Mostra”, Lucrecia Martel, expresó que le incomodaba la participación del director de cintas como El hijo de Rosemary (1969) y El pianista (2002). El galardón otorgado a Polanski fue recogido por su esposa, la actriz Emmanuelle Seigner, quien ha participado al lado del director de filmes como Luna amarga (1992) y La venus de las pieles (2013).

El jurado de la muestra estuvo conformado, además de la directora y guionista argentina Lucrecia Martel, por el mexicano Rodrigo Prieto, encargado de la fotografía de cintas como Amores perros y Secreto en la montaña; el exdirector ejecutivo del Festival Internacional de Cine de Toronto, Piers Hadlin, así como Mary Harron, la actriz Stacey Martin, Tsukamoto Shinya y Paolo Virzì. Como parte de la ceremonia también se anunció al ganador de León de Plata como Mejor Director, el cual fue entregado a Roy Anderson; en tanto que el Premio a Mejor Guion fue para el director chino Yon Fan por la película animada No. 7 Charry Lane.

Por otra parte, la distinción Coppa Volpi a Mejor Actor se lo llevó el italiano Luca Marinelli por el largometraje Martin Eden, del director Pietro Marcello, mientras que el galardón en la categoría femenina le fue otorgado a la actriz Ariane Ascaride por Gloria Mundi, del director Robert Guédiguian. El ganador del Premio “Marcello Mastroianni” como Mejor Actor o Actriz Joven, fue Tobby Wallace por su aparición en la película australiana Babyteeth, de la directora Shannon Murphy. El Premio Especial del Jurado fue para el largometraje La mafia ya no es lo que era, del italiano Franco Maresco.