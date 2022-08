La entrañable Sandy de la cinta «Grease», Olivia Newton-John, falleció la mañana de este lunes a la edad de 73 años en su rancho de California. La noticia fue dada a conocer por su esposo, John Easterling, en un comunicado que se publicó en las redes sociales: «Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

En la misma plataforma, quien fuera uno de sus más grandes amigos y su coprotagonista en la película de los 70, el actor John Travolta, se despidió de la actriz con un conmovedor mensaje.

«Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho», escribió junto a una fotografía de la también cantante.

Travolta agregó que este es un adiós momentáneo, pues espera que al final del camino puedan volver a reunirse y firmó su dedicatoria con el nombre del personaje que le dio la oportunidad de conocer a Olivia, el rebelde Danny Zucko.

«Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!».

Los personajes de ambos actores vivieron un gran amor en la ficción, pero, en la vida real, los actores detrás de ellos compartieron una historia de más de cuatro décadas, incluso, desde antes que ella aceptara protagonizar el musical que la catapultó a la fama, ya que, en alguna ocasión, reveló que fue Travolta quien la convenció de interpretar a la tierna porrista.

Desde entonces ya no se separaron, ella estuvo con él en los momentos más difíciles, como cuando perdió a su esposa a causa del cáncer de mama: «Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece», dijo el actor en una de las celebraciones que se llevaron a cabo por el 40 aniversario de la cinta.

Las últimas publicaciones en redes de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John falleció este lunes, a la edad de 73 años, dejando un legado dentro de la música y la actuación, pues luego de 44 años de haber dado vida a Sandy en «Vaselina», seguía siendo recordada por su icónica participación en uno de los musicales más famosos de la historia, pero eso no fue todo por lo que se mantenía presente para el público, sino porque era muy activa en sus redes sociales; estas fueron sus últimas publicaciones.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por su esposo, John Easterling, a quien la unía no sólo un fuerte lazo de amor, sino una gran amistad, pues antes de ser una pareja, fueron amigos por más de 20 años. Newton-John y Easterling se conocieron gracias a su pasión por el activismo y ambientalismo, pues ambos contaban con organizaciones benéficas, pero no fue sino hasta el 2008 cuando decidieron darse una oportunidad y contraer matrimonio.

Fue precisamente hace dos días, cuando Olivia posteó una fotografía donde Easterling la rodea con sus brazos, mientras que ella inclina su cabeza hacia el pecho de su marido; en el fondo se aprecia un tupido jardín donde imperan pigmentos en verde opaco. En la descripción, la intérprete de «Physical» indicó que se trataba de un «viernes de flashback», dejando claro que no se trataba de una foto tomada ese día, sino de un recuerdo junto al empresario, que emprendió su propio negocio de hierbas curativas, al crear una compañía que comercializaba una serie de productos basados en esa materia primaria.

Olivia también estaba celebrando en 40 aniversario del lanzamiento de «Physical», de 1981, del que se desprende el éxito del mismo título. Como parte de las celebraciones, las y los fans de la cantante compartían fotos donde recreaban la portada del disco, colocándose la tapa del vinilo frente al rostro y haciendo una pose alusiva a las que solía hacer la actriz en la década de los ochenta; se trató de un reto que Newton-John difundió en sus redes y, como todo reto, hubo un ganador.

Olivia es recordada sobre todo por su papel como Sandy en la popular cinta de 1978, «Vaselina», la cual protagonizó junto a John Travolta.

Nació en Cambridge, Reino Unido en el año de 1948, pero cuando era pequeña su familia se mudó a Australia donde comenzó con su carrera artística. A los 20 años debutó en la música, su primer álbum lo grabó en 1971 con el título «If not for you», después le siguió «Let me be there» y tres años más tarde ganó el cuarto lugar en el Festival de Eurovisión de Reino Unido.

Cuando alcanzó fama internacional, sobre todo en Estados Unidos, como una de las cantantes más famosas del género country también llegó la oportunidad de trabajar en películas de corte musical, entre ellas «Toomorrow» (1970) y «Xanadu» (1980).

Como cantante country ganó cuatro premios Grammy y en 1975 obtuvo un People’s Choice Award como la Actriz de películas favorita.

En al menos tres ocasiones, Olivia tuvo que librar varias batallas contra el cáncer. La primera fue en 1992, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, por fortuna logró vender la enfermedad, pero en 2013 su viejo rival reapareció. En 2017 Newton-John volvió a enfrentarla, esta vez en forma de un tumor en la espina dorsal que le causó dificultades para caminar.Ella siempre se mostró optimista ante esta enfermedad, afirmando en una entrevista para el medio The Guardian que tomaba el reto como un propósito de vida: «No quiero que se vea como una sentencia de muerte, para mí ha sido un regalo, no se lo deseo a nadie, pero para mí ha sido muy importante», afirmó.

Su familia emitió en redes sociales un comunicado donde informaron del lamentable fallecimiento de la cantante y actriz sucedido en un rancho de California y rodeada de sus seres queridos.

Le sobrevive su hija Chloe Lattanzi y dejó como legado una fundación que lleva su nombre y está dedicada al estudio del cáncer y la medicina vegetal como tratamiento, por lo que su familia ha pedido a través de su Instagram que «en lugar de flores se hagan donaciones en su memoria para esta labor altruista que la actriz encabezaba.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John», se lee en el comunicado acompañado de una fotografía de Olivia.