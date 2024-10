Joaquín Sabina lanza ‘Un último vals’, una canción de despedida

El cantautor español Joaquín Sabina lanzó por sorpresa una nueva canción titulada ‘Un último vals‘, que llega acompañada de un video dirigido por Fernando León de Aranoa, así como las fechas concretas en España de su gira de despedida a partir del próximo mes de mayo. El tema, definido por su discográfica como “un guiño canalla al mundo” ante el momento vital que vive el artista tras el anuncio de su retirada, cuenta como coautores con Benjamín Prado y Leiva, este también como encargado de la producción, de los arreglos y de tocar algunos de los instrumentos junto a Carlos Raya (guitarras), César Pop (teclados) y José Bruno (batería).

En un bar se desarrolla el videoclip que lo acompaña, “un homenaje a todas y cada una de las personas que forman (y han formado parte) de la vida” de Sabina, en el que el protagonista se confiesa a altas horas de la noche con un barman y poco a poco se le van uniendo en la barra “amigos, compañeros de viaje, familia y gente querida”. “Si este va a ser, como él dice, el último videoclip de Joaquín Sabina, su último vals, no quedaba otra que salir a bailar con él”, dijo León de Aranoa en declaraciones recogidas por Sony Music sobre los motivos que le han llevado a volver a colaborar con su amigo tras dirigirle también en el documental sobre su vida ‘Sintiéndolo mucho’ (2022).

Junto con estas novedades, el cantante también dio a conocer que serán 16 las ciudades españolas que acojan su gira de despedida, llamada ‘Hola y adiós‘, a partir del que ofrecerá el próximo 1 de mayo en Gran Canaria Arena tras su paso previo por América. Fue el pasado mes julio cuando se anunció la intención de Sabina de “despedir unas canciones que nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida”.

En el mismo se precisó que “ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios” tras esta gira, aunque el artista de 75 años se guarda en la manga “el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje”.