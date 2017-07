JLo presume el cuerpazo de su novio Álex Rodríguez

Jennifer López y Alex Rodriguez de turistas en París. Ca d a semana es una aventura n u e v a . P a r e c e una entrega por capítulos por las redes sociales. Como si una de sus series fuera, Jennifer López nos vuelve a regalar otro video junto a su novio, Álex Rodríguez que no tiene desperdicio. En él, la parejita está pasándoselo en grande durante un entretenido paseo en bicicleta. El día debe ser caluroso a juzgar por el look del expelotero, quien aparece sin camiseta y enseñando sus pectorales, bíceps y abdominales (¡en plena forma!). Sonriente y feliz como una niña con zapatos nuevos, Jennifer capta la escena con un equilibrio que sorprende. Montada en su bici graba a los dos durante este paseo de niños en el que las carcajadas son las protagonistas. Álex, encantado de la vida, mira a la cámara y sonríe como todo un caballero. La parejita se ve relajada, sin estrés y compartiendo un día libre de trabajo y compromisos. Vestidos con ropa cómoda y gafas de sol, disfrutan de un día soleado y de lo que más les gusta practicar: el deporte. A pesar de sus apretadas agendas, los enamorados saben encontrar el momento perfecto para estar juntos. Su prioridad es su relación y su familia siempre. Por eso cuando surge un viaje de trabajo, ambos están dispuestos a acompañarse y disfrutar de su compañía. Jennifer está metida de lleno en el lanzamiento de su nuevo temazo, “Ni tú ni yo” junto a Gente de Zona, del que ya nos ha dado un adelanto en su cuenta de Intagram y que promete ser la bomba del verano. No hace poquito la veíamos cantándolo a capela en el camerino de su show en Las Vegas con Álex Rodríguez en primera fila y grabando el momento. Hay quienes han llegado a confundirle con su guardaespaldas. Y es normal, el deportista no se separa de su chica y parece que disfruta de sus éxitos como el mayor fan.