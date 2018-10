Jiménez, Lozano y Herrera, entre mexicanos que ganaron en Europa

Share on Twitter

Share on Facebook

México.- (Notimex) Futbolistas mexicanos como Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Héctor Herrera, Guillermo Ochoa y Jesús Corona tuvieron participación en los partidos ganados por sus equipos europeos en sus respectivas ligas durante este fin de semana. En la victoria del Wolverhampton sobre Southampton por marcador de 2-0 en la Liga Premier de Inglaterra, el delantero Raúl Jiménez tuvo la actuación más destacada al poner una asistencia. Por otro lado, el delantero Hirving Lozano jugó 84 minutos en el triunfo por 2-0 del PSV Eindhoven sobre el NAC Breda en la séptima jornada de la Liga de Holanda; mientras que su compatriota Erick Gutiérrez se quedó en el banquillo de los Granjeros. El mediocampista Héctor Herrera disputó los 90 minutos en la victoria del Porto sobre el Tondela por marcador de 1-0 en la sexta fecha de la Primera Liga de Portugal; en tanto que Jesús “Tecatito” Corona entró de cambio al minuto 59. El guardameta Guillermo Ochoa volvió a tener actividad con el Standard de Lieja en la Liga de Bélgica, pues jugó todo el encuentro en el que su equipo superó 3-1 de visita al Oostende. En más actividad mexicana en la Liga de Holanda, el centrocampista Uriel Antuna entró de cambio al minuto 46 para el Groningen, en el empate que firmaron frente al FC Utrecht; en tanto que el mediocampista Omar Govea no vio actividad con el Royal Antwerp en el empate 2-2 con KAA Gent. Respecto a los jugadores aztecas que sufrieron derrotas, el defensa central Antonio Briseño jugó los 90 minutos en la caída que el Feirense sufrió ante Moreirense por marcador de 1-0 en la Liga de Portugal. En la séptima jornada de la Liga de Turquía, el Fenerbahce fue goleado 3-0 por el Caykur Rizespor y el defensa central Diego Reyes fue partícipe para la escuadra dirigida por Phillip Cocu durante los 90 minutos del encuentro. Mientras que el mediocampista Miguel Layún entró desde el banquillo, pero no pudo evitar que Villarreal cayera en casa 1-0 contra el recién ascendido Real Valladolid en la séptima fecha de la Liga de España; por otro lado, el defensa Héctor Moreno se quedó sin jugar en la derrota 1-0 de la Real Sociedad frente a Valencia. El central Oswaldo Alanís hizo su debut oficial con el Real Oviedo, que jugó de local contra Alcorcón en la Segunda División de la Liga de España, pero tuvo que salir por lesión al minuto 18 del encuentro; el partido terminó 2-0 en favor de los visitantes. Los centrocampistas Andrés Guardado y Marco Fabián no fueron convocados con el Real Betis y Eintrach Frankfurt, respectivamente; Javier “Chicharito” Hernández sigue como baja del West Ham United por enfermedad, y Carlos Salcedo se mantuvo fuera de acción por una lesión en el tobillo.