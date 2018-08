Jennifer Lopez subasta su vestuario de “Shades of Blue”

Acaba de terminar Shades of Blue, la serie producida y protagonizada por Jennifer Lopez, y la estrella ha puesto a la venta el vestuario de su personaje en la pantalla, la detective Harlee Santos, y para una buena causa. Todo el dinero recaudado irá destinado a comunidades damnificadas por el huracán María, que azotó Puerto Rico el año pasado. La estrella se ha aliado en esta iniciativa con la Federación Hispana y el Programa de Ayuda y Recuperación ante Desastre UNIDOS. Con un precio de salida de 50 dólares cada una – solamente los pendientes arrancan en 100–, las prendas serán subastadas en la web Screenbid, especializada en vender vestuario de películas y series. Estarán disponibles para pujar hasta el 9 de septiembre, aunque se espera que el tirón mediático de Jennifer y la solidaridad de sus fans las agoten mucho antes. La serie policial, co-protagonizada por Ray Liotta como el jefe de Lopez, llegó a su fin después de su tercera temporada. “He disfrutado produciendo y protagonizando este mundo maravillosamente complicado y jugando un personaje tan empoderador, pero imperfecto: una mujer, un detective, pero, ante todo, una madre”, dijo Lopez a Variety el pasado abril. “Ahora, mirándolo con una pequeña distancia, interpretar a Harlee me fortaleció y me ayudó a convertirme en una mujer más segura de sí misma. Es una locura cómo algunas cosas impregnan tu alma y te cambian para siempre y por eso estoy agradecida. Elaboramos un arco poético de tres estaciones sobre cómo termina su viaje, que es la verdadera redención. La forma en que solo Harlee podría haberlo hecho, por el camino difícil, el camino menos transitado. Agradezco a NBC y a todos los actores, escritores y productores talentosos por seguir este viaje con nosotros”, añadió.