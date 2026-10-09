Jalisco apuesta por gastronomía y grandes eventos para consolidar su proyección global

Nueva York, 7 oct (EFE).- Tras recibir a millones de visitantes durante el Mundial y proyectarse ante una audiencia global, Jalisco busca transformar esa visibilidad en crecimiento turístico sostenido mediante una estrategia centrada en la gastronomía, los grandes eventos y la promoción internacional, dijo a EFE la secretaria de Turismo del estado mexicano, Michelle Fridman. "Jalisco es un destino turístico consolidado pero en constante innovación, con gran infraestructura, una amplia diversidad de experiencias y una identidad única: la identidad de México", afirmó Fridman, quien destacó estos reconocimientos como una "oportunidad" para "mostrarle al mundo entero" la oferta del estado. A esa proyección se suman los resultados de Puerto Vallarta en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler, en los que el destino ocupó el segundo lugar entre las mejores ciudades pequeñas internacionales y el puesto 15 entre las mejores playas de las Américas, según la información facilitada por la Secretaría de Turismo de Jalisco. Además, el Garza Blanca Preserve Resort & Spa Puerto Vallarta ocupó el sexto lugar entre los mejores resorts del occidente de México en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler. Para la secretaria de Turismo, Jalisco es "todo un estado que por su diversidad pareciera un país", con una oferta que pasa por las playas de Puerto Vallarta, la energía urbana de Guadalajara, los paisajes de los Pueblos Mágicos y Costalegre, protagonistas de distintas campañas de promoción. Según datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco, durante el periodo del Mundial el estado recibió más de 2,6 millones de visitantes y registró una entrada económica superior a 12.500 millones de pesos (unos 657,89 millones de dólares). La funcionaria destacó que la principal apuesta ahora es convertir la exposición internacional generada por el Mundial en visitas recurrentes. Tras el torneo, que llevó cuatro partidos a Guadalajara, la ciudad prolongó ese impulso con un calendario posterior de eventos gastronómicos, culturales y deportivos. Jalisco acogió en mayo la ceremonia de la Guía MICHELIN México 2026, edición en la que el estado fue incluido por primera vez. Mientras tanto, Puerto Vallarta acogerá el 5 de noviembre la primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards, que reunirá a destacados talentos de la música latina y atraerá atención internacional, detalló. Capitalizando el impulso del Mundial Fridman aseguró que "ha sido un año lleno de retos, no solamente para Puerto Vallarta, sino para muchos destinos turísticos de México y del mundo”. Además hizo énfasis en que la industria turística se ha enfrentado a factores políticos, migratorios y económicos, el último de ellos relacionado con el precio de la turbosina a nivel mundial, que ha complicado al sector aéreo. Fridman destacó que el objetivo para la próxima temporada alta es recuperar las cifras habituales de Puerto Vallarta como destino turístico. "Creemos que podemos lograrlo", afirmó. "Algo que no hemos dejado de hacer es promover el estado: lo hicimos antes del Mundial, durante el torneo, con visitantes de distintos mercados y nacionalidades, y ahora continuamos con diferentes campañas", apuntó. Un ejemplo es la campaña "Jalisco es México", que presenta como embajadores de elementos asociados a la identidad del estado al tequila y el mariachi, así como a exponentes de la música como Fher Olvera (Maná) y Ximena Sariñana, y del deporte, como Sergio ‘Checo’ Pérez y Lorena Ochoa. La gastronomía como apuesta para 2027 Para Fridman, 2026 ha sido un año de "éxito" para el estado mexicano, con eventos internacionales de carácter gastronómico, deportivo, de estilo de vida y de negocios, mientras que 2027 será promovido como el 'Año de la Gastronomía'. "La gastronomía es, sin duda, un vehículo muy atractivo para la promoción de los destinos. Es una de las mejores formas de narrar la identidad de un lugar, y la identidad mexicana de Jalisco se puede entender muy bien a través de sus experiencias gastronómicas, ingredientes y chefs de enorme talento", indicó. La estrategia gastronómica estará apoyada en atractivos que van desde los restaurantes incluidos en la Guía MICHELIN México hasta experiencias vinculadas a productos emblemáticos del estado, como el tequila y la raicilla, con rutas turísticas asociadas a su producción. A esta agenda se sumará la celebración en Guadalajara, a finales de este año, de los Latin America’s 50 Best Restaurants, que reunirá a chefs y representantes de algunos de los restaurantes más reconocidos de la región. El encuentro formará parte de la estrategia con la que Jalisco busca reforzar su posicionamiento gastronómico de cara a 2027, año en el que la gastronomía tendrá un papel central en la promoción turística del estado. Según datos de la Secretaría de Turismo estatal, Jalisco recibe más de 34 millones de visitantes al año. Fridman reivindicó al estado como uno de los "destinos más representativos" para "disfrutar la mexicanidad" y destacó su conectividad aérea a través de los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, que ampliarán su capacidad en los próximos años. "Es un destino con gran infraestructura, una amplia oferta hotelera, servicios turísticos, diversidad de experiencias y paisajes", señaló Fridman. Con la atención internacional generada por el Mundial y una estrategia centrada en la gastronomía, los eventos internacionales y la promoción de destinos como Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco busca reforzar su posicionamiento turístico en México y en los mercados internacionales durante los próximos años. EFE PBD-nqs/jco/mb/nvm (foto) (video) La Agencia EFE contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Jalisco para la difusión de este contenido.