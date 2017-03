Jacky Bracamontes se estrena como escritora

Share on Twitter

Share on Facebook

Notimex.- Aquello de escribir biografías está de moda, pues muchas celebridades se han convertido en escritores, algunos de ellos para hacer catarsis o mostrar su verdad. Recientemente Jacqueline Bracamontes se unió a ese grupo de intelectuales y anunció que el próximo mes de abril saldrá a la venta su libro La pasarela de mi vida, donde cuenta su historia. “¡En el libro viene de todo! Desde que tengo uso de razón, mi familia, de dónde vengo, mi infancia, mis amistades, mis traumas de niña, no les quiero contar más para que lo lean”, dijo a Notimex la actriz que es madre de tres niñas –Carolina, Jacky y Renata-, y quien perdió a un bebé varón hace años. “Lo que más me costó trabajo fue eso, revivir la pérdida de mi bebé, como que tenía tantas cosas qué decir, pero no sabía cómo plasmarlas, pero ahí está; cada palabra la escribí con el corazón, sobre todo en ese momento. Definitivamente fue una terapia para mí”.