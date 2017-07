Ivanka Trump descarta ser vicepresidenta con su padre

La hija de Donald Trump aseguró en una entrevista que no siempre está de acuerdo con su padre. Washington.- La hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, insistió que en su futuro no ve a la política y que actualmente no se dedica a ella a pesar de tener una oficina en el Ala Oeste de la Casa Blanca. En una entrevista para ‘Fox & Friends’ con Ainsley Earhardt la hija del presidente afirmó que no siempre está de acuerdo con su padre, pero no especificó de qué manera. Ivanka ha seguido al magnate en el negocio de las bienes raíces, en la industria del entretenimiento y ahora en la arena política. La primera hija dice que no seguirá el ejemplo de su padre y que no se presentará a las elecciones como candidata a algún puesto, y se rió de las especulaciones de que se uniría a él en la votación como vicepresidenta. “No creo que la política esté en mi futuro. Sabes, en realidad no soy una persona muy política y eso suena algo extraño, soy más bien una especie de idealista: me preocupo por los problemas y me preocupan las soluciones, en realidad intento no meterme en política”, aseguró Ivanka. La hija del presidente remató diciendo que “en realidad, me preocupa más el país que la política, así que insisto en que la política no creo que esté en mi futuro”. La asistente del presidente de 35 años de edad dio algunos discursos durante la campaña presidencial y habló en algunos rallies de Trump, sin embargo, nunca se ha caracterizado por estar en las disputas políticas que caracterizan a Washington. Ivanka finalizó la entrevista declarando que ella no siempre está de acuerdo con el presidente en todos los asuntos, pero ella no dijo cuáles. “Naturalmente, hay áreas donde hay desacuerdo”, dijo. “Somos dos seres humanos diferentes. Creo que es normal no tener un 100 por ciento de puntos de vista alineados en cada tema. No creo que nadie funcione así con un padre, o dentro del contexto de una administración”.