Irregularidades en elecciones primarias de Dallas y Tarrant

Votantes se quejan de largas filas y máquina rotas

Dallas, Tx.- La ejecutiva de negocios de Dallas, Genevieve Collins, lideraba a Navy Seal Floyd McLendon y otros tres candidatos retirados para ganar la nominación republicana para el 32º Distrito del Congreso, un puesto que ocupa el demócrata de Dallas Colin Allred.

Collins, de 33 años, es la elección de la mayoría de los establecimientos republicanos del condado de Dallas. Fue respaldada por los representantes Lance Gooden de Terrell y John Ratcliffe de Heath, entre otros. La primera candidata republicana recaudó casi $ 1 millón para su campaña, superando a sus rivales.

Collins, una mujer conservadora con fuertes lazos locales, espera poder desbancar a Allred, quien en 2018 venció al veterano representante republicano de Dallas, Pete Sessions.

Collins ha hecho campaña para mantener el motor económico del norte de Texas para que la economía del estado continúe prosperando.

«También necesita una mujer para poder hablar con las mujeres de los suburbios sobre por qué me importa la educación de sus hijos, lo que realmente he hecho, el impacto que he creado en esas comunidades», dijo Collins antes del Día de las Elecciones.

Ella sostiene que la victoria de Allred en 2018 podría revertirse.

«Este distrito es completamente ganable, y soy el candidato para hacerlo», dijo Collins. «Gobernador [Greg] Abbott ganó este distrito por 6 puntos, y analizando los recintos… es muy obvio que hubo muchos votantes que se quedaron en casa «.

A lo largo de la campaña primaria, Collins promocionó sus conexiones con Dallas. Ella es parte de una prominente familia política. Su abuela, Calvert Collins, fue la primera mujer elegida para el Concejo Municipal de Dallas. Su tío abuelo, James M. Collins, sirvió ocho períodos en el Congreso. Y su padre, Richard Collins, es un conocido donante republicano.

Es la jefa de estrategia corporativa en Istation, una compañía de tecnología educativa que enumera a su padre como presidente y CEO.

Como Allred, Collins es un atleta. Ella fundó su equipo de remo de la escuela secundaria y se destacó en la Universidad de Tennessee. Tiene un título de posgrado de la Southern Methodist University.

McLendon, de 46 años, recaudó más de $ 600,000 para su campaña. Sus ayudantes dijeron que esperaban que Collins tuviera más dinero en efectivo de la campaña, pero confiaban en que podría persuadir a los votantes de que es la elección correcta para el distrito.

Dijo que se enseñó a nadar antes de ingresar al agotador programa Navy Seal. Es un orador público que ha sido asistente del Fiscal General de Texas Ken Paxton.

ARMAS Y

ABORTO

Apenas unos días antes de la primaria del martes, una serie de anuncios publicitarios negativos de la campaña provocó intercambios puntuales entre Collins y McLendon.

El anuncio de McLendon declaró que Collins se ha negado a decir si ella apoya permitir que los jueces «suspendan sus derechos de la 2da Enmienda», eliminando zonas libres de armas y prohibiendo las armas de asalto. El remitente también dijo que Collins no dijo si «se aseguraría de que ningún niño no nacido con latidos cardíacos sea asesinado a través del aborto».

Collins se apresuró a criticar el envío de correos como inexacto, presentando a McLendon como un «mocoso» desesperado que intentaba engañar a los residentes del distrito.

«Si bien hemos mantenido nuestra campaña positiva en cada paso del camino, es decepcionante ver la campaña desesperada de Floyd McLendon mintiendo sobre Genevieve y su historial», dijo la campaña de Collins en un comunicado preparado.

El concurso incluyó a otros tres republicanos. Jeff Tokar, bombero y paramédico retirado de Garland de Richardson, de 60 años, hizo campaña para ser un líder de servicio.

Jon Hollis, de 30 años, se mudó a Uptown en noviembre después de recaudar $ 80,000 en California para competir contra el representante Adam Schiff, un demócrata líder en ese estado.

El ingeniero Mark Sackett también fue candidato.

El representante del sur de Texas Henry Cuellar lidera a Jessica Cisneros, retadora progresista respaldado por Warren y AOC

La representante Kay Granger de Fort Worth también encabezó una primaria del Partido Republicano contra un ex miembro del consejo de Colleyville, y la dinastía de la familia Bush parecía estar en problemas.

El representante Henry Cuéllar, demócrata de Laredo, se enfrentó contra la abogada de inmigración Jessica Cisneros en una de las primarias demócratas más vigiladas en los Estados Unidos.

El representante de Laredo, Henry Cuéllar, uno de los demócratas más conservadores en el Congreso, parecía defenderse de un serio desafío principal de Jessica Cisneros, una abogada de inmigración de 26 años que trajo toda la fuerza de la izquierda progresista al sur de Texas .

Cuéllar, un titular de ocho períodos, lideraba el martes por la noche en una de las carreras más vigiladas en todo Texas, si no en el país.

Ese alto perfil también decía algo, dada la temporada primaria inusualmente competitiva que se formó en el Estado de la Estrella Solitaria después de que seis congresistas republicanos decidieran renunciar y los demócratas apuntaron a oportunidades de recolección en varios otros distritos cambiantes.

Si bien gran parte de esa atención se centró en el norte de Texas, el mapa principal del estado estaba repleto de enfrentamientos intrigantes.

En el sur de Texas, Cisneros salió de la nada para poner a Cuéllar a la defensiva. Ella lo etiquetó como un falso demócrata fuera de contacto, mientras ganaba el respaldo de las estrellas progresistas como la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y la representante de Nueva York Alexandria Oscasio-Cortez.

Cuéllar, respaldado tanto por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como por grupos financiados por los Kochs, una familia de mega donantes del Partido Republicano, respondió que Cisneros era un intruso desinformado que no entendía la sensibilidad centrista de un distrito fronterizo que se extiende desde McAllen hasta San Antonio. .

El intenso choque dentro del partido reflejó la batalla en el norte de Texas entre la representante Kay Granger, una republicana de Fort Worth desde hace mucho tiempo, y su agresivo competidor principal, el ex miembro del Consejo de la ciudad de Colleyville, Chris Putnam.

Granger, como Cuéllar, forma parte del poderoso panel de Apropiaciones de la Cámara. Granger, como Cuéllar, fue atacado por la ventaja de su grupo, la izquierda en su caso y la derecha en la de ella. Granger, al igual que Cuéllar, recibió un fuerte apoyo de los líderes del partido para producir una gran cantidad de gastos en todos los lados.

Granger aseguró una victoria el martes por la noche. Cuéllar esperaba hacer lo mismo.

Muchas otras batallas primarias importantes en Texas parecían dirigirse a segunda vuelta, lo que refleja el interés excesivo en algunos de los escaños del Congreso del estado. La competencia probablemente se calentará a medida que se acerquen las elecciones generales de noviembre.

Aquí hay un vistazo a algunos otros resultados notables:

Distrito 17

La oferta de regreso del ex representante de Dallas, Pete Sessions, sigue viva.

El republicano, que estaba molesto el último ciclo por ahora representante. Colin Allred, demócrata de Dallas, intentó probar suerte en el bastión republicano del centro de Texas que está siendo desocupado por el representante Bill Flores, un republicano de Bryan que decidió no postularse para la reelección.

Sessions, que creció en Waco, la ciudad más grande del distrito, avanzó a una segunda vuelta. Renee Swann, una empresaria de Waco respaldada por Flores, estaba luchando con George Hindman, un ingeniero retirado de la NASA, por el segundo puesto de segunda vuelta.

En el futuro, el ex congresista tendrá que rechazar los ataques que es un mocoso que se mudó al distrito solo para postularse para un cargo. También emergió como una figura periférica en la saga de Trump en Ucrania, aunque no ha sido acusado de irregularidades criminales.

Distrito 13

Un Tweet de Trump es algo poderoso.

Ronny Jackson, el ex médico de la Casa Blanca, fue posicionado el martes por la noche para llegar a la segunda vuelta en una concurrida primaria republicana para reemplazar al representante de Clarendon, Mac Thornberry, el principal republicano en el Comité de Servicios Armados de la Cámara.

Jackson fue impulsado por un respaldo tardío del presidente por parte de Twitter, quien eligió brevemente al médico y retiró al almirante de la Marina para servir como secretario de Asuntos de Veteranos antes de que surgieran denuncias sobre la posible mala conducta profesional de Jackson.

Entonces, a pesar de tener solo lazos débiles con el distrito de Panhandle, Jackson estaba listo para enfrentarse en la siguiente ronda contra Josh Winegarner, un cabildero respaldado por Thornberry y figuras clave en la industria ganadera.

Distrito 22

Esto en cuanto al próximo nombre en la dinastía política más notable de Texas.

Pierce Bush, nieto del ex presidente George H.W. Bush no llegó a la segunda vuelta de las primarias desordenadas del Partido Republicano para reemplazar al representante Pete Olson, un republicano retirado de Sugar Land que el último ciclo enfrentó una pelea más cercana de lo esperado en las elecciones generales.

Bush, cuyo tío es el ex presidente George W. Bush, estaba luchando por el tercer martes por la noche. En cambio, el sheriff del condado de Fort Bend, Troy Nehls, y la activista republicana autofinanciada Kathaleen Wall avanzaron a la segunda vuelta.

El eventual candidato republicano se enfrentará en noviembre contra Sri Preston Kulkarni, el demócrata que en el último ciclo le dio a Olson un verdadero susto. Ese resultado hizo que los demócratas rodearan el distrito suburbano fuera de Houston como una prioridad en la campaña 2020.

VICTORIA

DE BIDEN

Biden, el regreso ahora más allá de toda duda, busca una ruptura mientras Sanders se decepciona en el Súper Martes

Warren y Bloomberg luchan por la relevancia mientras la carrera demócrata 2020 se dirige a una guerra de desgaste de dos hombres.

Joe Biden, con su campaña muerta hace solo unas semanas, regresó a la cima del campo demócrata con victorias decisivas en el mapa de batalla del Súper Martes, cuando los demócratas cerraron filas para ungirlo como el contrapeso centrista al senador Bernie Sanders.

Con casi dos tercios de los lugares de votación de Texas contados, Biden lideró a Sanders por poco. Los resultados finales no se esperaban hasta la madrugada del miércoles.

Con victorias en el sur, el noreste y el medio oeste, Biden surgió decisivamente como la elección de los demócratas que buscan un unificador para asumir un presidente que desprecian, abrumando a los progresistas cautivados por el voto de Sanders de reformar el contrato social de la nación.

«Es una buena noche. ¡Es una buena noche y parece estar mejorando aún más! » Biden declaró en Los Ángeles, antes de que se anunciaran los resultados de Texas, gritando de emoción. «Las cosas se ven horribles, terriblemente buenas … Hace solo unos días, la prensa y los expertos declararon que la campaña estaba muerta … Y nos dicen que cuando lleguemos al Súper Martes puede que haya terminado. ¡Bien, puede haber terminado para el otro tipo! »

Con la carrera demócrata evolucionando a una velocidad vertiginosa, las señales apuntaban a una carrera de dos personas una vez que el polvo se calmó, pero con Biden, de 77 años, un ex vicepresidente, al mando, que llegó a lo alto después de una victoria aplastante en Carolina del Sur el sábado.

Sanders, de 78 años, socialista democrático, ganó el gran premio, California, y ganó en casa en Vermont, y en Colorado y Utah. Pero no era la noche que había esperado.

«Esta noche les digo con absoluta confianza: vamos a ganar la nominación demócrata, y vamos a derrotar al presidente más peligroso en la historia de este país», dijo a sus partidarios en Essex Junction, Vt.

Y fue una noche realmente dura para los otros dos grandes contendientes.

La senadora Elizabeth Warren luchó con la vergüenza de perder en casa en Massachusetts. La victoria de Biden fue una gran sorpresa tanto para ella como para Sanders, que había llevado a Warren a las encuestas unos días antes.

El otro gran candidato, el multimillonario magnate de los medios Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, tenía la esperanza de no haber tirado 500 millones de dólares. Los resultados anémicos suscitaron dudas. Ganó al menos cuatro delegados en Samoa Americana, un pequeño consuelo en una noche en que los demócratas repartieron 1.344 delegados comprometidos, un tercio del total.

Se une a una lista de candidatos a lo largo de la historia que han intentado evitar los primeros concursos sin éxito, aunque parecía que superaría el umbral del 15% en todo el estado necesario para obtener algunos delegados estatales en Texas.

Tanto él como Warren ahora enfrentan una difícil elección: seguir ocultándose en una guerra de desgaste, o renunciar antes de ser acusados de convertirse en un spoiler, agotando los votos de un candidato u otro.

Los asesores de Bloomberg lo presionaron para que lo reevaluara, según varios medios de comunicación. No dio ningún indicio de reparos en West Palm Beach, Florida, y dijo a sus seguidores que «si soy el candidato, permítanme hacerle esta promesa, venceremos a Donald Trump aquí en Florida y en los estados colindantes de todo el país».

VICTORIAS

DE BIDEN

Biden ganó los primeros premios de la noche: Virginia, donde Bloomberg le había gastado más de 50-1, luego Carolina del Norte y Alabama, y más tarde en la noche, Tennessee y Arkansas, extendiendo su racha en el sur.

Pasó la cuenta de delegados de Sanders y, agregando insulto, atrapó a Oklahoma, un estado que Sanders había ganado en 2016.

Incluso ganó cinco estados en los que ni siquiera había hecho campaña.

Después de un mes de febrero que comenzó con bamboleos en Iowa, New Hampshire y Nevada, y puntuado por un desempeño apático en el tocón, el cambio de Biden fue innegable, y se movió rápidamente para mostrar que los demócratas estaban haciendo cola detrás de él.

El lunes por la noche, 48 horas después de su regreso en Carolina del Sur, tres ex contendientes se reunieron en Dallas para conferir su bendición a Biden. Beto O’Rourke, aún popular entre los demócratas de Texas después de una casi falla en 2018 contra el senador Ted Cruz y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, se unió a Biden en un mitin en el honky tonk de Gilley. Pete Buttigieg, quien terminó su campaña presidencial el domingo, lo respaldó más temprano en la noche después de una cena en Chicken Scratch en West Dallas.

La demostración de fuerza fue dramática, proporcionando una sacudida que Biden necesitaba para rugir más allá de Sanders.

«Necesitamos a alguien que pueda pelear, pero necesitamos tanto, igual de mal … un presidente que pueda sanar al país», dijo Biden.

Una encuesta de salida de NBC mostró que los votantes que esperaron hasta el martes para decidirse fueron 2-1 por Biden sobre Sanders.

Su victoria de 30 puntos en Carolina del Sur, donde los votantes negros dominan el electorado demócrata, demostró que puede atraer un amplio apoyo. En Texas, disfrutó de un fuerte apoyo de los líderes negros e hispanos.

El cambio de Biden incluso atrajo el apoyo del experto en jefe, el presidente Donald Trump.

«Hubiera dicho hace dos o tres días que Biden no se veía demasiado bien. Ahora se ve mejor», dijo a mediodía del martes, incluso mientras avivaba las luchas internas entre sus oponentes. «No hay duda del establecimiento: el demócrata establecimiento – está tratando de quitárselo a Bernie Sanders «.

Pero dijo, ya sea Sanders o Biden, «quienquiera que sea, no me importa».

La coalición de Sanders se contrae

Sanders se había jactado de que su «revolución» inspiraba legiones de nuevos votantes. Eso aliviaría los temores de que ahuyenta a los demócratas independientes y moderados con votos de universidad gratuita y atención médica y mayores impuestos para pagarlos.

Pero las encuestas de salida sugirieron que sus alardes estaban vacíos. Su coalición se había reducido desde 2016, cuando fue subcampeón de Hillary Clinton.

Usó su discurso del martes por la noche para presionar su llamado a un «movimiento» de base amplia y para molestar a Biden por apoyar guerras y acuerdos comerciales a losque se oponía.

«No sé qué sucederá, pero … si tenemos otro candidato que ha recibido contribuciones de al menos 60 multimillonarios, vamos a ganar esa elección». En cuanto a Bloomberg, dijo Sanders, «le vamos a decir en Estados Unidos que no puedes comprar elecciones».

En cuanto a Warren, sus perspectivas ya se estaban desvaneciendo de cara al Supermartes. Sanders la había superado en Massachusetts en encuestas recientes, que amenazaban con socavar su argumento de que ella es la candidata más capaz de unificar el partido.

Warren no ha ganado ninguno de los primeros 18 estados. Pero a medida que las encuestas se cerraban en la costa este, su campaña anunció apariciones en Michigan el viernes y en Arizona e Idaho el sábado, un mensaje reforzado horas después en una apelación de donantes.

Hablando con sus seguidores en Detroit una semana antes de las primarias de Michigan el martes por la noche, descartó el juego de «adivina qué están haciendo tus vecinos» de los expertos que a menudo se equivocan.

Se autodenominó «la mujer que va a vencer a Donald Trump» y pidió a los votantes que «emitan un voto desde su corazón y voten por la persona que creen que será el mejor presidente».

MAQUINAS

ROTAS

Largas filas, máquinas rotas que causan frustración para algunos votantes en los condados de Dallas y Tarrant.

Los votantes se quejaron de varios problemas cuando la primaria de Texas comenzó el martes.

La primaria del martes tuvo un comienzo difícil para algunos votantes en el condado de Dallas que se quejaron de largas filas, lugares de votación con poco personal, máquinas rotas y lugares cerrados.

Annika Rosenblad, una votante de 29 años, dijo que fue a su lugar de votación habitual en Sidney Lanier Vanguard for the Expressive Arts, solo para descubrir que no había trabajadores manejando las máquinas.

Rosenblad habló con el personal de la escuela, quien le dijo que las máquinas de votación llegaron el lunes pero que ninguno de los trabajadores se presentó el martes por la mañana.

Estuvo en la escuela unos minutos antes de recordar que los votantes del condado de Dallas pueden votar en cualquier lugar de votación. Encontró un sitio cercano y votó en cinco minutos, pero le preocupa que otros votantes no tengan esa oportunidad.

“Algunas personas pueden no saber que pueden ir a otro lado. Es posible que algunas personas no tengan tiempo para encontrar una nueva ubicación”, dijo Rosenblad. «Afortunadamente, mi horario de trabajo es bastante flexible, pero otras personas no lo son, así que creo que es bastante preocupante. Puede haber personas que trataron de votar hoy y no pudieron «.

Kevin Braun, de 35 años, también tuvo que encontrar un lugar diferente para votar después de que le dijeron que las máquinas en su lugar de votación habitual en Oak Cliff estaban rotas.

Braun, un maestro, dijo que encontró un lugar de votación cerca de su trabajo y tuvo que esperar 10 minutos. También agradece que los votantes no se limiten a un solo lugar.

«Si tuviera que volver a mi local, no sé si podría votar debido a mi horario de trabajo y el cierre de ellos», dijo. «Al principio pensé que no podría votar, porque tenía que ir a trabajar».

El juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, dijo el martes en la Corte de Comisionados que había «dificultades técnicas menores» en algunos lugares de votación, donde se habían contratado trabajadores temporales.

«Las máquinas en sí mismas funcionan correctamente», dijo Jenkins.

as personas que quieran votar cuando las urnas no estén abarrotadas pueden ir a dallascountyvotes.org y hacer clic en la pestaña de Información del día de las elecciones, que mostrará todos los lugares de votación. Los que están marcados en verde tienen tiempos de espera de menos de 15 minutos, dijo.

En el condado de Tarrant, los votantes expresaron frustraciones similares con respecto a largas filas y máquinas caídas.

Algunos votantes demócratas se quejaron de un número desigual de máquinas de votación en comparación con las máquinas para los votantes republicanos, lo que provocó esperas más largas para los demócratas.

Los funcionarios electorales habían planeado ese desequilibrio, y los funcionarios habían advertido a las personas que se prepararan para largos tiempos de espera, informó Fort Worth Star-Telegram.

La cantidad de máquinas, 1.015 para demócratas y 1.767 para republicanos, se determinó después de que los funcionarios electorales revisaron los datos de participación, según el Star-Telegram.