Irina Baeva busca refugio tras escándalo

México.- “Yo vengo construyendo una carrera y no quiero que me involucren en escándalos de este estilo. Pido respeto para mí y para mi carrera porque yo no tengo que ver en esto”, se defendía días atrás Irina Baeva luego de que fuera señalada por algunos medios de comunicación como la culpable de la separación de Gabriel Soto y su hasta ahora esposa, la actriz mexicana Geraldine Bazán. Pese a dar la cara y pedir su desvinculación del caso, muy a su pesar la actriz rusa ha seguido acaparando titulares. Y es que han sido varios los periodistas que han intentado sacar provecho de esta situación publicando fotos y armando historias que supuestamente probarían el romance que existiría entre Soto y Baeva, algo que ambos han negado rotundamente.