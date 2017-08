Intocable cancela conciertos por cuestiones de salud de Ricardo

Share on Twitter

Share on Facebook

Es con mucha pena que INTOCAB L E a n u n c i a la cancelación de sus próximos conciertos dentro de las fechas del 8 de agosto hasta el 8 de septiembre por un descanso obligatorio de 4 semanas por cuestiones de salud de su vocalista y líder Ricardo Muñoz. Es un tratamiento que requiere un descanso obligatorio debido a un exceso de cansancio en las cuerdas vocales. “Nos sentimos muy tristes al no poder compartir con nuestro público en estas fechas,” dijo Muñoz, “ya que no es usual para nosotros cancelar ningún concierto. Somos un grupo que pasamos el año entero en gira y desafortunadamente hay veces que el cuerpo te exige cuidado. Este es uno de estos momentos. Tengo Fe de que todo saldrá bien y que prontamente pueda subirme de nuevo al escenario a hacer lo que mas disfruto—compartir con nuestra gente.” INTOCABLE se encontraba promocionando su mas reciente producción discográfica “Highway”. Su último concierto fue en Linares, Nuevo León. Se están buscando nuevas fechas para los conciertos afectados. Las fechas serán informadas a la brevedad posible.