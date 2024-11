Inteligencia de Estados Unidos dice que infraestructura electoral es “más segura que nunca”

La reciente declaración de la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura (CISA) sobre la seguridad de la infraestructura electoral en Estados Unidos es un claro intento de reforzar la confianza pública en el sistema electoral. En un clima marcado por la desinformación y la desconfianza, la CISA resalta que las elecciones son más seguras que nunca. Este mensaje es crucial, especialmente con la inminente fecha de las elecciones. La CISA enfatiza que, hasta la fecha, más de 77 millones de estadounidenses han ejercido su derecho al voto anticipado. Este alto nivel de participación indica un interés significativo en el proceso electoral, lo que puede ser interpretado como un signo positivo para la democracia. La participación temprana no solo refleja la preparación de los votantes, sino también la capacidad de la infraestructura electoral para manejar flujos elevados de votantes, un factor esencial para la realización de elecciones fluidas y efectivas.

A pesar de los intentos de socavar la confianza en el sistema electoral, la CISA asegura que los incidentes de seguridad durante el período de votación anticipada han sido mínimos y sin impacto significativo. La agencia reportó actividad de denegación de servicio distribuida de bajo nivel, que aunque puede ser preocupante, no ha afectado la integridad del proceso electoral.

Este tipo de ataques son comunes en el mundo digital y, a menudo, están más dirigidos a crear caos que a obtener resultados significativos.

Además, la CISA hizo mención de la destrucción criminal de urnas electorales, un delito que, aunque grave, ha sido considerado un incidente aislado. La rápida respuesta y el monitoreo constante por parte de las autoridades son claves para abordar estas situaciones antes de que escalen. Este enfoque proactivo es vital para mantener la seguridad en las elecciones y garantizar que cada voto cuente.

Las condiciones climáticas severas en el centro de Estados Unidos también se mencionaron como un factor a tener en cuenta. Las elecciones pueden verse afectadas por eventos climáticos adversos, y la CISA está atenta a estas situaciones para garantizar que se tomen medidas adecuadas. Es esencial que las autoridades locales cuenten con planes de contingencia para manejar cualquier interrupción causada por el clima, asegurando así que los votantes puedan acceder a los centros de votación.

Las amenazas dirigidas a funcionarios electorales son otra área de preocupación que la CISA está abordando. La seguridad de estos individuos es crítica, ya que son responsables de la integridad del proceso electoral. La CISA ha trabajado en estrecha colaboración con funcionarios de seguridad para proteger a los empleados electorales y garantizar que puedan realizar su trabajo sin temor.

La desinformación sigue siendo un desafío significativo en el panorama electoral actual. La CISA ha señalado que la propagación de noticias falsas y teorías de conspiración puede socavar la confianza pública en el sistema electoral. Por ello, es fundamental que los votantes obtengan información de fuentes confiables y oficiales para contrarrestar estos esfuerzos de desinformación.

Para fomentar la confianza en el proceso electoral, la CISA ha implementado programas de capacitación y concienciación para los funcionarios electorales en todo el país. Estos programas están diseñados para ayudar a los funcionarios a identificar y responder a amenazas cibernéticas y otros riesgos, garantizando así un ambiente electoral seguro y protegido.

En el contexto de la votación anticipada, los estados han adoptado diversas medidas para facilitar el acceso a las urnas. Estas iniciativas incluyen la ampliación de horarios y la instalación de centros de votación adicionales. La flexibilidad en el proceso de votación es fundamental para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

Además, el enfoque en la seguridad cibernética ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las inversiones en tecnología y protocolos de seguridad se han vuelto esenciales para proteger los sistemas electorales de ataques externos. Esto incluye la implementación de medidas como el cifrado de datos y la autenticación de múltiples factores para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información electoral.

El papel de la comunidad electoral también es crucial. La CISA destaca la importancia de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, así como con organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Esta cooperación es fundamental para crear un entorno de apoyo donde se comparta información sobre amenazas y se desarrollen soluciones conjuntas para mitigar riesgos.

A medida que se acercan las elecciones, el enfoque de la CISA en la seguridad y la integridad del proceso electoral se convierte en una prioridad. La agencia continúa trabajando en la evaluación y mejora de los sistemas existentes para garantizar que estén preparados para cualquier eventualidad.

La preparación y la educación de los votantes son también elementos esenciales en la protección del proceso electoral. Los ciudadanos deben estar informados sobre sus derechos y sobre cómo reportar problemas o irregularidades que puedan surgir durante la votación. La educación electoral es clave para empoderar a los votantes y fomentar un mayor compromiso cívico.

En resumen, la declaración de la CISA sobre la seguridad electoral subraya un compromiso constante con la integridad del proceso democrático en Estados Unidos. A medida que los ciudadanos se preparan para ejercer su derecho al voto, es fundamental que se sientan seguros y confiados en la capacidad de su sistema electoral para llevar a cabo elecciones libres y justas.

Listos para todo los escenarios y resultado electoral

La agencia indicó que ha realizado “casi 200 ejercicios de simulación con funcionarios electorales para trabajar en múltiples escenarios disruptivos”.

“Muchos de estos ejercicios han incluido a las fuerzas del orden local, dadas las preocupaciones sobre la posible violencia el día de las elecciones y los días posteriores”, detalló la agencia.

La CISA anotó los resultados que los estadounidenses verán la noche de las elecciones no son oficiales.

“Contar con precisión millones de votos lleva tiempo, en particular porque algunas contiendas pueden estar reñidas y pueden requerir tiempo adicional para verificar la precisión de los resultados. Los resultados no son oficiales hasta que los funcionarios electorales principales de los estados los certifiquen”, indicó.Cantidad sin precedentes de desinformación

El servicio de inteligencia destacó que en estos comicios hay “con una cantidad sin precedentes de desinformación y que las fuentes de esta desinformación también preceden de “adversarios extranjeros”, pero no indicaron países específicos.

“Sabemos que nuestros adversarios extranjeros tienen la intención de difundir esta desinformación para influir en los estadounidenses, para socavar la legitimidad de nuestras elecciones”, anotó la agencia.

Razón por a que recomendó a los votantes “acudir a los funcionarios electorales, estatales y locales”.

La semana pasada, la inteligencia estadounidense vinculó a Rusia con un vídeo que muestra falsamente a personas que dicen ser de Haití y votan ilegalmente en varios condados de Georgia, un estado clave.

Este fin de semana, la Oficina Federal de Investigación (FBI) dijo que son falsos dos vídeos relacionados con la seguridad electoral que afirman ser del FBI, uno de ellos dice que el FBI ha detenido a tres grupos vinculados que cometen fraude electoral y el otro involucra al esposo de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, Doug Emhoff.

¿Cómo vota la población en general?

Los ciudadanos estadounidenses podrán acudir a su casilla y votar por el candidato que decida. Millones ya lo hicieron mediante la modalidad anticipada por correo.

Cuando se cierran las casillas, se contarán los votos y los electores estatales deberán votar por un candidato basados en el voto popular, es decir, el aspirante que más apoyo recibe se lleva la totalidad de los votos electorales. A esto se le llama Winner Takes All.

Pero también hay excepciones, Maine y Nebraska reparten los votos electorales de forma proporcional.

Los 50 estados y DC tienen representación en el Colegio Electoral; en contraste, los 16 territorios que forman parte de la Unión Americana no participan, por ejemplo, Puerto Rico.

¿Cómo se reparten los delegados?

De los 538 delegados, 435 corresponden a la Cámara de Representantes, 100 al Senado y tres más al Distrito de Columbia.

El ganador de la elección es el que recibe 270 votos electorales, es decir la mitad más uno.

El número de representantes por cada estado está determinado por sus habitantes. California tiene 55. Delaware tiene tres

Los estados con más votos electorales son: California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29), Illinois (20), Pensilvania (20), Ohio (18), Michigan (16), Georgia (16) y Carolina del Norte (15).

Antecedentes

El ganador de la elección en Estados Unidos no es precisamente el que obtuvo la mayoría del voto popular.

En 2000, Al Gore obtuvo 48% del voto popular, mientras que George W. Bush el 47%, pero por la distribución de votos, Bush se llevó los 271 votos electorales.

¿Existe la posibilidad de empate?

A esto se le llama elección contingente y se resuelve de la siguiente forma.

Con las enmiendas 12 y 20. La Cámara de Representantes definirá al presidente y el Senado la Vicepresidencia de Estados Unidos.

Finalmente, la atención a la seguridad electoral, la colaboración entre entidades y la educación de los votantes son componentes esenciales que garantizan un proceso electoral robusto. Con la cercanía del día de las elecciones, la comunidad electoral y los votantes deben permanecer vigilantes y bien informados para asegurar que cada voto sea contado y que la democracia se mantenga fuerte.