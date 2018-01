Instan a latinos aprovechar la alta demanda de empleos Los dreamers podrán renovar su DACA luego que USCIS reconoció que aceptaría el dictamen de un juez federal. Ante legisladores bipartidistas Para sobrevivientes de Harvey En el área de enfermería

Dallas, Texas.- Ante la creciente demanda por enfermeras y enfermeros hispanos en los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas (NAHN-National Association of Hispanic Nurses) e Hispanic Communications Network-La Red Hispana pusieron en marcha su cuarta campaña anual bilingüe para facilitar recursos y orientación a los estudiantes de preparatoria interesados en una carrera de alta demanda, de valor social y bien remunerada. Con alcance nacional, la campaña multimedia en video, radio y redes sociales como Facebook y Twitter pone a disposición de las nuevas generaciones no sólo una hoja de ruta para acercarse al mundo de la enfermería, sino también las historias personales de jóvenes latinas y latinos que con esfuerzo y dedicación están logrando el éxito personal y profesional en la enfermería. “Es una gran fuente de inspiración escuchar las historias de estudiantes de enfermería, nos recuerdan a todos, las poderosas razones por las que decidimos convertirnos en enfermeras, en especial la satisfacción de hacer la diferencia en la vida de nuestros pacientes”, señaló la ex presidente de NAHN, Angie Millán, con más de 25 años de experiencia como enfermera titulada en el área de Los Ángeles, California. La nueva campaña enfatiza la importancia de que las latinas y latinos con interés en una carrera en enfermería aprovechen las oportunidades para hacer trabajo como voluntarios, busquen becas de estudios superiores y tomen cursos de matemáticas y ciencias tan pronto como sea posible en la escuela preparatoria (High School). Bella Mercado, quien se graduó recientemente del Colegio de Enfermería de East Los Angeles, es una de las estudiantes, que comparte su historia personal de inspiración con el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta, con los niños enfermos, más necesitados y vulnerables de la India. “La escuela de enfermería es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero ahora que terminé… estoy tan emocionada con lo que voy a hacer en la enfermería”, comenta Bella en uno de los videos de la campaña. Los reportajes están disponibles en www.hispanicsinnursing. org y en www.carrerasenenfermeria. org. “Me conmovieron las historias de los estudiantes y cómo se sintieron inspirados por el apoyo que reciben de los miembros de la organización (NAHN). Son las historias que queremos mostrar para que otros estudiantes sepan que no están solos y que existe un banco de mentores personales”, señaló la vice presidenta de La Red Hispana, Mercy Padilla. La Conexión de Mentores es una herramienta de NAHN para el reclutamiento y la retención de la fuerza de trabajo hispana en el campo de la enfermería. De acuerdo con cifras de NAHN, más de medio millón de puestos de trabajo en el área de enfermería estarán disponibles en los próximos años. Acerca de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas (NAHN) La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas (NAHN) es una asociación nacional sin fines de lucro dedicada a promover la salud pública y la profesión de enfermería para los hispanos en los Estados Unidos. Para más información, visita:nahnnet.org.