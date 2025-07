Inmigración de EU incluye nuevamente en sus redadas a trabajadores del campo y hoteles

Durante una sesión ante el Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos celebrada en Capitol Hill, la fiscal general Pam Bondi generó polémica al incluir a México en una lista de naciones “adversarias” de EE.UU., junto con países tradicionalmente vistos como enemigos geopolíticos como Irán, Rusia y China. Las declaraciones desataron críticas inmediatas en ambos lados de la frontera.

El cuestionamiento surgió durante una intervención del senador republicano Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, quien abordó el tema del narcotráfico y la violencia en México, pidiendo a la fiscal que ofreciera su evaluación sobre la cooperación del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado.

Pam Bondi evitó dar una respuesta directa en público, argumentando que algunos aspectos de la relación bilateral debían tratarse en una sesión privada, por la naturaleza sensible de la información. Sin embargo, su breve declaración fue contundente: “¡No! No ayuda. En la mitad de su país mandan los cárteles”, dijo al referirse al papel de México en el combate al narcotráfico.

El senador Graham no ocultó su frustración por la evasiva y respondió con dureza: “México no está colaborando. La mitad del país está en manos del crimen organizado. No podremos estar seguros aquí en EE.UU. hasta que México cambie lo que está haciendo”.