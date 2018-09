Inicia programa ‘Con mis Útiles a la Escuela’

Share on Twitter

Share on Facebook

Da comienzo al reparto de más de 400 mil paquetes en toda la entidad Cd. Victoria, Tam.- En el arranque de “Con mis Útiles a la Escuela”, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca refrendó su compromiso por la educación y con este programa en particular apoyar la economía familiar. Por ello, este martes el Gobierno del Estado inició la entrega de más de 400 mil mochilas con útiles escolares en la entidad. El gobernador llamó a las directivas escolares a presentar sus aplicaciones con el fin de recibir apoyos estatales. En el acto protocolario el gobernador hizo mención a padres de familia de una escuela de San Germán, quienes antes de llegar al evento lo interceptaron para plantearla su problemática en particular, y dijo que los escucharía. “Creo firmemente en la educación, a mí me ayudó en mi vida personal”, destacó el mandatario estatal. Pidió a los padres de familia en general apoyar a sus hijos en la educación. Al cierre de su mensaje, exhortó a sus colaboradores que “no se les olvide por qué estamos aquí, para apoyar y respaldar a las familias tamaulipecas, dar resultados”.