Inicia Dallas vacunación a niños menores de 5 años

Pfizer y Moderna, seguras contra el Covid-19 en infantes

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Los niños menores de 5 años podrán recibir su primera vacuna contra el COVID-19 tan pronto como ayer martes en las clínicas de inmunización del condado ahora que cuentan con la aprobación federal, informó el doctor Philip Huang, director de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas.

«Esta es una gran noticia. Los padres y los niños han estado esperando esto”, declaró a The Dallas Morning News.

El panel federal de la Administración de Drogas y Alimentos respaldó la seguridad de las vacunas Moderna y Pfizer para niños de hasta seis meses de edad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades hicieron eco de la recomendación, permitiendo que los proveedores comiencen con las inmunizaciones.

Huang dijo que se esperaba que llegaran al condado de Dallas unas 2000 dosis (1000 de Moderna y 1000 de Pfizer). Indicó que el suministro de vacunas ha sido suficiente y que no prevé preocupaciones a medida que aumente la demanda de niños pequeños.

La recomendación reciente aliviará a los padres, dijo Huang, que decidieron no viajar o salir con niños pequeños sin vacunas.

Los estudios federales no informaron efectos secundarios graves de ninguna de las vacunas. Las respuestas comunes a las vacunas para niños pequeños incluyen

síntomas leves como fiebre, irritabilidad, llanto, somnolencia, fatiga y pérdida de apetito. El comité de la FDA aprobó por unanimidad la recomendación.

Los expertos en vacunas señalaron a The Associated Press que las inyecciones no se han probado entre sí para este grupo de edad, por lo que no hay forma de decirles a los padres si una es superior.

Ha habido aumentos preocupantes en los casos de COVID-19 recientemente, particularmente entre los niños.

El jefe de vacunas de la FDA, doctor Peter Marks, inauguró la reunión del miércoles con datos que muestran un «aumento bastante preocupante» en las hospitalizaciones de niños pequeños durante la ola de variantes de Omicrón y señaló que 442 niños menores de 4 años en todo el país murieron después de contraer el coronavirus.

URGE LA

VACUNA

La doctora Flor Muñoz es profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en el Baylor College of Medicine y médica de enfermedades infecciosas pediátricas en el Texas Children’s Clinical Care Center de Houston. Algunos de los pacientes de Muñoz han sido incluidos en el ensayo de Pfizer para niños, y dijo que no ha visto ningún efecto secundario grave en la población más joven.

“Esto es absolutamente necesario y oportuno”, dijo a The News.

Huang dijo que espera que los niños del condado de Dallas estén vacunados antes del regreso a la escuela. Indicó que muchos residentes han relajado su protocolo COVID-19, lo que ha llevado a un aumento en los casos.

Desde abril, los casos positivos de COVID-19 informados en el condado de Dallas han aumentado constantemente, según los datos epidemiológicos más recientes del DCHHS. Un pronóstico del UT Southwestern Medical Center predijo que las semanas de verano del condado de Dallas podrían ver más de 700 nuevas infecciones por día.

De los 510.334 casos acumulados reportados en el condado de Dallas durante la pandemia, Huang dijo que más de 23.483 de esos casos se encontraban entre los menores de 5 años. Los datos estatales estiman que más de 20,000 casos de los 5.7 millones de casos positivos reportados en Texas fueron entre bebés.

El gobierno federal estima que muchos más contrajeron el coronavirus de lo informado.

MILES DE

INFECTADOS

Tres cuartas partes de los niños estaban infectados por COVID-19 en febrero de 2022, según un estudio de los CDC. Aun así, Huang y Muñoz coinciden en que quienes contrajeron la COVID-19 deberían vacunarse, porque la inmunización decae con el tiempo y contra nuevas variantes.

“La mejor protección es tanto la vacunación como la infección previa”, dijo Muñoz.

En el lanzamiento inicial de la vacuna de enero de 2021, The News informó que la mayoría de las primeras dosis se administraron a personas blancas del norte de Texas de vecindarios de mayores ingresos después de una campaña fallida para difundir la conciencia pública.

Huang manifestó que el Departamento de Salud del condado de Dallas ha tomado varias medidas para garantizar que la vacuna esté disponible para todos a través de una comunicación efectiva y continua. Cada dos semanas, dijo Huang, el personal proporciona un desglose de las tasas de personas no vacunadas en diferentes grupos de edad y datos demográficos a los socios comunitarios en grupos difíciles de alcanzar.

“Hemos estado absolutamente tratando de asegurarnos de que recibamos estas vacunas para todos”, dijo.

El Departamento de Salud del condado planea establecer clínicas de vacunación emergentes en todo el condado para niños pequeños esta semana con citas en línea.

Más allá de las 2000 inyecciones ordenadas por el Departamento de Salud del condado, los proveedores médicos y las farmacias solicitan su propio suministro a través del estado, dijo Huang.

VACUNAS EN

FARMACIAS

Walgreens y CVS, dos de las cadenas de farmacias más grandes del país, también proporcionarán vacunas.

Walgreens informó en un comunicado que la cadena de farmacias seguirá la guía de la FDA, pero solo está autorizada para administrar vacunas a niños de tres años en adelante. Las pautas federales limitan la capacidad de las farmacias para vacunar a los niños menores de 3 años.

CVS expresó a The Dallas News que sus enfermeras practicantes, asociados médicos y enfermeras vacunarán a niños de 18 meses a cuatro años de edad en sus ubicaciones de MinuteClinic.

El juez del condado de Dallas Clay Jenkins, un defensor de las vacunas contra el COVID-19, dijo que no prevé el regreso de los sitios de vacunación masiva para la población más joven, dados los requisitos federales de vacunas para adolescentes.

“Los padres se sienten más cómodos yendo a sus pediatras”, dijo. “Tenemos que proteger a los niños. Podrían enfermar a otros miembros de la familia, la población vulnerable como la abuela. Pronto podremos proteger a los más pequeños y a toda la familia”.

AUMENTAN

LOS CASOS

Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando en el norte de Texas, aunque los expertos locales en salud dicen que la tendencia aún no es motivo de alarma.

Dallas-Fort Worth generalmente va un par de semanas por detrás de ciudades como Nueva York y Boston en las tendencias de COVID, pero el área ahora está meses por detrás de otros centros metropolitanos en saltos de hospitalización. Las hospitalizaciones en todo el país habían aumentado desde principios de abril, aunque representaban solo una fracción de las observadas durante el aumento de la variante omicrón que alcanzó su punto máximo en enero.

Las hospitalizaciones del norte de Texas han oscilado entre 150 y 200 desde abril, superando las 200 solo en las últimas dos semanas. El aumento está creciendo lentamente, con 267 pacientes el 31 de mayo y 308 pacientes el 10 de junio, según datos del Consejo de Hospitales de Dallas-Fort Worth.

Los expertos «ciertamente no presionan el botón de pánico, pero definitivamente ven aumentos incrementales en las hospitalizaciones esta semana», dijo el director ejecutivo y presidente del Consejo de Hospitales de DFW, Steve Love. “Este no es un pico o aumento significativo, sino más bien un aumento gradual en las hospitalizaciones por COVID-19 durante la última semana”.

Los expertos locales en salud pública sospechan que es una combinación de cepas de COVID que causan enfermedades menos graves, inmunidad generalizada y posiblemente incluso el clima cálido de Texas lo que mantiene las hospitalizaciones por COVID en un nivel manejable.

“No sabemos por qué nos va bien en este momento, pero ciertamente estamos agradecidos”, señaló el doctor Philip Huang, director del Departamento de Salud del condado de Dallas. «Sugiere una combinación de niveles de protección bastante buenos a través de la vacunación y las infecciones de variantes de fácil propagación».

Los niveles de hospitalización por COVID aún relativamente bajos son un alivio bienvenido de la avalancha de pacientes con coronavirus que los hospitales de DFW vieron durante el aumento de omicrón. Los pacientes hospitalizados con el virus superaron los 4.000 a fines de enero mientras las organizaciones de atención médica luchaban contra los brotes entre sus propios empleados.

BA.2.12.1, una subvariante de omicrón, se ha convertido desde entonces en la cepa COVID dominante en los EU. Aunque es más transmisible que sus predecesores, la cepa causa una enfermedad menos grave, especialmente para las personas que están vacunadas contra el virus.

CIFRAS

MAYORES

Los casos de COVID-19 siguen aumentando en el norte de Texas. El condado de Dallas podría ver más de 700 nuevas infecciones diarias en las próximas semanas, mientras que el condado de Tarrant podría ver más de 900 nuevas infecciones diarias, según un pronóstico del 8 de junio de UT Southwestern Medical Center.

Es probable que los recuentos de casos sean incluso más altos de lo informado, dicen los expertos, ya que las personas cada vez se hacen más pruebas para detectar el virus en el hogar o renuncian a las pruebas por completo.

Las pruebas en el hogar pueden ser una tendencia favorable, dijo Love. Las personas que dan positivo en el hogar no corren el riesgo de propagar el virus en los sitios de prueba, y pueden comenzar de inmediato su aislamiento en lugar de esperar horas o días para recibir los resultados de la prueba.

Otras fuerzas menos anticipadas también pueden estar ayudando a mantener bajo el impacto de COVID en Dallas. Los expertos en salud están informando anecdóticamente más enfermedades respiratorias no relacionadas con COVID en este momento, lo que podría estar afectando la capacidad de propagación de COVID.

“Estamos viendo muchos otros virus respiratorios [en las salas de emergencia]. Estamos viendo cosas que normalmente veríamos en el otoño, como resfriados”, dijo la doctora Trish Perl, profesora del Departamento de Medicina Interna de UT Southwestern. “Hemos visto que, cuando circula un virus, no siempre verás otros”.

EL CALOR,

AYUDA

El clima cálido de Dallas también puede estar contribuyendo a que haya menos casos y hospitalizaciones en comparación con las áreas más frías del país, dijo Huang, ya que la gente se reúne cada vez más al aire libre, lo que reduce la posible propagación del virus.

Tanto Perl como Huang advirtieron que, aunque el norte de Texas está experimentando un lento aumento en las hospitalizaciones, eso podría cambiar rápidamente. La inmunidad de infecciones y vacunas anteriores puede disminuir en unos meses.

Cualquier persona de 5 años o más es elegible para recibir dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19. Los niños de 5 a 11 años pueden recibir una vacuna de refuerzo cinco meses después de la serie inicial de vacunas de Pfizer. Las personas mayores de 12 años que están inmunocomprometidas pueden recibir un segundo refuerzo al menos cuatro meses después de su primera dosis de refuerzo, mientras que cualquier persona mayor de 50 años puede recibir un segundo refuerzo en el mismo período de tiempo.

Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos tome su decisión sobre si aprobará las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 5 años en las próximas semanas.

JOHNSON DA

POSITIVO

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, declaró que contrajo COVID-19 por segunda vez, por lo que se aisló del público.

En un comunicado, el Alcalde dijo que dio positivo después de enterarse de que otra persona con la que tuvo contacto cercano también tenía el virus y que tiene “síntomas muy leves parecidos a los de un resfriado”.

Johnson está completamente vacunado y recibió una vacuna de refuerzo. Anteriormente dio positivo por COVID-19 en octubre pasado.

Dijo que está consultando con su médico sobre su aislamiento, planea regresar al Ayuntamiento cuando esté médicamente autorizado e insta a las personas a que se vacunen o se inyecten refuerzos si aún no lo han hecho.

“Si bien nuestras vidas han vuelto en gran medida a la normalidad, el virus todavía está con nosotros”, dijo Johnson. “Conozca sus factores de riesgo, tome las precauciones adecuadas y sea amable con otras personas que puedan ser vulnerables al COVID-19”.