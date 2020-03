Informa DISD a padres sobre el Coronavirus

Inicia Frisco clases por Internet

Dallas Tx.- Mientras autoridades del DISD informaron sobre la posible suspensión de clases debido a la pandemia del Coronavirus, dichos directivos divulgaron a través de sus medios masivos datos importantes de este virus en un intento por contrarrestar en sus planteles u oficinas una posible propagación masiva de esta enfermedad.

Al mismo tiempo, el DISD indicó que equipos de compañías de limpieza profunda—Germ Blast y Disinfect—están trabajando en las escuelas y otras instalaciones del distrito utilizando desinfectantes antibacterianos y antivirales aprobados por la Environmental Protection Agency para ayudar a asegurar un ambiente de aprendizaje seguro.

El desinfectante, que se aplica por medio de un atomizador electrostático, atrae y mata gérmenes con los que entra en contacto durante 90 días después de haber sido aplicado. El trabajo de limpieza continuará durante las vacaciones de primavera.

Mientras estamos en las vacaciones de primavera, continuaremos compartiendo información actualizada en nuestros medios informativos cada día. Se alienta al personal del distrito a revisar su correo electrónico regularmente para obtener información adicional.

El U.S. Centers for Disease Control and Prevention ha ampliado su alerta de salud para viajeros de Nivel 3 para incluir al Reino Unido e Irlanda debido a la propagación continua y amplia del COVID-19 en esos territorios. Esto significa que se recomienda no viajar a estos países y que aquellos que regresen serán sometidos a revisiones en los aeropuertos y deberán ponerse en cuarentena voluntaria durante 14 días. Los demás países extranjeros están bajo el Nivel 2 de alerta del CDC, lo que significa que los viajeros deben tomar precauciones adicionales al visitarlos. Para más información, visite la página de alertas de viaje del CDC.

Para continuar manteniendo al personal y estudiantes seguros, el Dallas ISD está pidiendo a los empleados que hayan visitado a países de Nivel 3 y Nivel 2 que llenen el documento de viaje que se encuentra en https://records.dallasisd.org/Forms/CoronavirusSelfReportingFormSpanish. A las familias también se les pide que llenen un documento de viaje si visitan países de Nivel 3 y Nivel 2 https://www.dallasisd.org/studenttravelform.

CLASES POR

INTERNET

Frisco ISD se encuentra entre varios distritos escolares del norte de Texas que están haciendo cambios debido a la propagación de COVID-19.

El distrito suspenderá todas sus clases en persona a partir del lunes, según un correo electrónico enviado a los padres el domingo. El distrito había dicho inicialmente que prolongaría las vacaciones de primavera en una semana, pero el aprendizaje remoto para los estudiantes comenzó el martes, según el correo electrónico.

«Nuestro campus ha estado trabajando diligentemente durante las vacaciones de primavera en la preparación de estos servicios alternativos para permitir que el personal educativo continúe educando a nuestros estudiantes mientras buscamos mantener un ambiente de aprendizaje saludable y seguro», dijo el distrito en el mensaje a los padres.

Los detalles sobre cómo los estudiantes completarán el trabajo de clase de forma remota se compartirán con los padres pronto, dijo el distrito.

Las familias que necesitan ayuda para acceder a Internet pueden comunicarse con el distrito. El distrito también proporcionó comidas gratuitas para llevar a partir del lunes pasado.

SINTOMAS

DEL COVID-19

Autoridades de Salud de la ciudad recordaron a la ciudadanía que los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre de por lo menos 100 grados, tos, y/o dificultad para respirar. Si una persona experimenta estos síntomas, debe ponerse en contacto con un médico o personal de salud inmediatamente.

¿Quién debe ponerse en cuarentena?

El ponerse en cuarentena voluntaria significa quedarse en casa y alejado de los demás mientras que se auto revisa para ver si hay síntomas, incluyendo revisiones diarias de temperatura. Los individuos en las siguientes categorías se deben poner en cuarentena voluntaria durante 14 días, según el CDC.

Personas que hayan viajado recientemente a países con propagación amplia y persistente en la comunidad.

Contacto cercano con casos confirmados de COVID-19.

Por ejemplo, el marido de Sally, Robert, recientemente fue diagnosticado con el COVID-19. Sally debe de ponerse en cuarentena voluntaria durante 14 días según el CDC, estar al tanto de sus síntomas, y notificar a su médico y a las autoridades de salud pública si se enferma.

¿Quién no necesita ponerse en cuarentena voluntaria?

Los contactos cercanos, como familiares o compañeros de cuarto/departamento, de personas quienes hayan estado en contacto con alguien a quién se le haya confirmado un caso del coronavirus no necesitan ponerse en cuarentena.

Por ejemplo, John proporciona trabaja en el sector médico y ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19 en el trabajo. No ha experimentado síntomas respiratorios. Su hijo, Joe, no necesita estar en cuarentena y no necesita ser evaluado o recibir una prueba del COVID-19. Sin embargo, si John se enferma del COVID-19, Joe deberá ponerse en cuarentena.

Procedimientos para personal en el trabajo y estudiantes en la escuela.

Si el CDC requiere que un empleado o estudiante esté en cuarentena sin estar enfermo pero al haber estado expuesto y esta persona está en una escuela o edificio del distrito, el distrito hará lo siguiente:

Sacar al individuo de la escuela/edificio del distrito.

Ponerse en contacto con la comunidad escolar—personal, familias, y socios en la educación

Cancelar todos los eventos en la escuela/edificio el día de la notificación del CDC

Activar la limpieza extensiva y especializada de la escuela

Si un empleado exhibe síntomas, se le pedirá que abandone la escuela y llame a su médico inmediatamente. Nos mantendremos al tanto de las condiciones de salud del empleado conforme sea apropiado.

Cuando los estudiantes regresen a clases después de la vacaciones.

Si un estudiante muestra síntomas mientras está en la escuela, se le moverá inmediatamente a un espacio de cuarentena en la escuela donde será monitoreado por un adulto. Se llamará a un familiar o contacto de emergencia para que venga a recogerlo. No podrán subirse al autobús escolar o al transporte público para ir a casa.

Por favor, tengan en mente que este es nuevo territorio para todos. Estamos trabajando con las autoridades locales y estatales, incluyendo la oficina de Salud y Servicios Humanos del Condado para navegar esta situación que está en evolución y proporcionar el apoyo necesario.

Cambio a las comidas de las vacaciones de primavera.

El Programa de Comidas de Vacaciones que se ofrecerá a niños de menos de 18 años en varias escuelas durante las vacaciones de primavera—16 al 19 de marzo—solo será de comidas para llevar tanto para el desayuno como para la comida. No habrá acividades de enriquecimiento para los estudiantes durante las comidas en los sitios en los que se ofrecen. Pra más información acerca de los sitios donde habrá comidas, viste la página web del DISD.

CANCELAN

ACTIVIDADES

Dallas ISD está comprometido a brindar a nuestras familias información actualizada sobre COVID-19 o coronavirus conforme “recibimos orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas’.

El distrito ha cancelado inmediatamente todos sus eventos y actividades hasta nuevo aviso. Esto incluye los eventos de UIL, actividades deportivas, excursiones, programas después de clases y otras actividades en nuestras escuelas. Se proporcionarán servicios de cuidado despuees de clases pero no habrá tutoría.

Dallas ISD está comprometido con mantener a nuestras familias informadas sobre cómo responderemos a la presencia del coronavirus, o COVID-19, en nuestra comunidad. Si bien no se han reportado casos en Dallas ISD hasta la fecha, seguimos trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHSS por sus siglas en inglés), la dependencia encargada de la salud en el área.

Conforme nos acercamos a las vacaciones de primavera, queremos informar a nuestras familias sobre las acciones que implementará el distrito en caso de que debamos suspender clases después de los días de asueto. El distrito ha creado un sitio de internet bilingüe, At-Home Learning, en el que se podrá acceder a cursos en línea y materiales educativos para todas las edades. La dirección del sitio es: http://tiny.cc/studentathomelearning.

Nuestros maestros están preparados para llevar a cabo educación a distancia, en caso de que esta opción sea activada. Entendemos que la adaptación a un ambiente virtual requerirá ajustes y recomendamos que sigan los siguientes pasos para continuar con el trabajo.

Muchas familias y personal del Dallas ISD han planeado viajes fuera y dentro de los Estados Unidos durante las vacaciones de primavera que se aproximan. El distrito ha recopilado información útil enseguida para ayudar a mantener seguros durante y después de las vacaciones al personal, estudiantes y familias.

INFORMACION

DEL COVID-19

Los servicios de salud del Dallas ISD y otros departamentos están siguiendo de cerca el progreso del coronavirus, también conocido como COVID-19, y siguiendo los consejos del U.S. Centers for Disease Control and Prevention y del Dallas County Public Health Department para poder estar preparados en caso de cualquier eventualidad. Por precaución, el personal de las enfermerías en las escuelas ha recibido instrucciones a seguir en el caso de que un estudiante o miembro del personal se reporte a la escuela con síntomas como los de la gripe.

Además, se ha indicado a los responsables de limpieza del distrito que incrementen sus esfuerzos en las escuelas y los edificios del distrito y a los conductores de autobuses escolares que limpien el interior de los vehículos. El distrito cuenta con compañías de limpieza a gran escala que están listas para llevar a cabo limpiezas profundas de salones o toda una escuela de ser necesario.

Este sitio contiene recursos disponibles para el personal y familias con información acerca de la enfermedad y consejos para prevenir la propagación de enfermedades del sistema respiratorio, incluyendo el coronavirus. Dallas ISD está comprometido con la seguridad de los estudiantes y el personal y la usaremos para actualizar la información disponible cuando sea necesario.

El CDC describe COVID-19 como una enfermedad del sistema respiratorio que se puede propagar de persona a persona. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Fue identificado por primera vez durante el brote en Wuhan, China. Desde entonces, se ha propagado a otros países.

El CDC reporta que actualmente hay varios casos del virus en los Estados Unidos—la mayoría de los cuales están relacionados con viajes a China