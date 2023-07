Incumple la Policía estándares para investigar a sus oficiales

Sobre el manejo de la violencia de sus agentes

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Como parte de la serie Black & Blue que examina el manejo de la violencia de los oficiales por parte del Departamento de Policía de Dallas en las últimas décadas, los reporteros de un periódico local descubrieron numerosas formas en que la novena fuerza más grande del país no cumplió con los estándares del Departamento de Justicia de EU.

En la entrevista se identificó las fallas durante las revisiones de los protocolos del departamento y docenas de investigaciones internas no reportadas anteriormente sobre denuncias de brutalidad cometidas por los oficiales. Los expertos en aplicación de la ley de todo el país ayudaron a los periodistas a evaluar la documentación.

“Estos son los tipos de problemas que vemos en las investigaciones de asuntos internos de los departamentos de policía que tienen patrones de mala conducta”, dijo Christy López, exsubdirectora de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, refiriéndose a los protocolos laxos del departamento y otros hallazgos de News.

López, ahora profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, dirigió investigaciones sobre patrones de malas prácticas en la fuerza policial de Ferguson, Mo., y otras a nivel nacional que resultaron en cambios ordenados por la corte.

“Cuando no tomas este tipo de denuncias lo suficientemente en serio, es cuando comienza a desarrollarse una cultura de impunidad y se obtienen patrones de violación de los derechos de las personas”.

El rotativo de Dallas dio a conocer ocho preguntas con respuestas que ayudarán a explicar cómo la Policía de esta ciudad se desvía de los estándares federales:

¿Cuándo debe investigarse como delito el uso de la fuerza por parte de agentes de Policía?

La recomendación del Departamento de Justicia: una denuncia que “alega o sugiere que el uso de la fuerza por parte de un oficial fue deliberada, intencional, imprudente o deliberadamente excesiva o irrazonable” debe clasificarse como una denuncia penal.

La política de la Policía de Dallas exige una investigación criminal si un oficial mata o hiere gravemente a alguien. Una lesión grave se define como una fuerza que causa una desfiguración permanente grave o perjudica la función del cuerpo. Pero Dallas no requiere una investigación criminal basada en una acusación de que un oficial usó la fuerza deliberada o imprudentemente.

¿Existe una política que guíe a los detectives sobre cuándo consultar con los fiscales durante las investigaciones penales sobre denuncias de brutalidad policial?

Recomendación del Departamento de Justicia: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben desarrollar un «protocolo explícitamente codificado» para la presentación de casos para un posible enjuiciamiento. Los funcionarios federales aconsejan que dichos protocolos se desarrollen con las oficinas del fiscal de distrito.

La Policía de Dallas ha informado que no tiene un protocolo escrito.

¿Los detectives analizan el historial de quejas de un oficial acusado en busca de patrones?

Recomendación del Departamento de Justicia: se deben considerar hechos que revelen “un patrón de conducta”. Por ejemplo, cuando un oficial ha sido acusado del mismo acto anteriormente en otros casos que involucran a otros denunciantes, puede haber razones para creer que el caso actual no es aislado.

Un examen de docenas de investigaciones internas de Dallas realizado por The News no encontró indicios de que los detectives analizaran los historiales de quejas de los oficiales acusados en busca de patrones. La Policía de Dallas ha utilizado programas informáticos para rastrear las denuncias contra los agentes. Los altos funcionarios de la Policía se negaron a discutir su eficacia. Se proyectó que un nuevo sistema de $ 900,000 estaría en funcionamiento en 2021. Los oficiales de Policía dijeron recientemente a The News que el sistema no está en uso. No explicarían por qué.

¿Puede la gente presentar quejas contra los oficiales las 24 horas del día?

Recomendación del Departamento de Justicia: las líneas directas de 24 horas ayudan a crear un «proceso de denuncia eficaz».

La Policía de Dallas acordó en 2019 instalar una línea directa de quejas las 24 horas para recibir quejas contra los oficiales por teléfono, pero no lo ha hecho. El público puede presentar quejas únicamente en línea las 24 horas del día.

¿Los investigadores de asuntos internos necesitan experiencia investigativa?

Recomendación del Departamento de Justicia: los seleccionados para servir en asuntos internos “deben poseer habilidades de investigación muy avanzadas” similares a las que se utilizan para realizar investigaciones criminales.

La Policía de Dallas dice que la experiencia investigativa se considera un “activo”, pero no es obligatoria. Los funcionarios dijeron a The News que “cada oficial de patrulla tiene experiencia en investigación adquirida a través de sus llamadas de servicio”. López, el exfuncionario del Departamento de Justicia, dijo que eso no es adecuado. “Necesitan recibir capacitación específica sobre cómo investigar a los agentes de Policía”, declaró.

¿Los detectives de asuntos internos graban las entrevistas?

Recomendación del Departamento de Justicia: la mejor práctica es la grabación electrónica de las declaraciones en vivo, palabra por palabra, de todos los entrevistados, incluidos los empleados acusados.

El Departamento de Policía le dijo a The News que los detectives de asuntos internos graban las entrevistas “caso por caso”. Los detectives de integridad pública del departamento, que investigan posibles delitos cometidos por agentes, graban la mayoría de las entrevistas.

¿Qué sucede si las declaraciones de los oficiales no coinciden con otras pruebas?

Recomendación del Departamento de Justicia: cada informe de investigación debe contener un resumen completo y detallado e identificar las inconsistencias entre las declaraciones y las pruebas.

Los oficiales de Policía de Dallas se negaron a decir qué medidas toman para asegurarse de que los investigadores identifiquen las discrepancias entre las declaraciones de los oficiales y la evidencia. Una revisión de News de las investigaciones internas de fuerza excesiva sobre el exoficial Christopher Hess mostró que los resúmenes de los detectives rara vez resaltaban las diferencias entre los relatos de los oficiales y otras pruebas.

¿Quién audita las investigaciones internas de DPD?

Recomendación del Departamento de Justicia: Los Departamentos de Policía deben considerar la creación de unidades que auditen las prácticas de investigación para determinar si se están siguiendo las políticas y señalar las debilidades en los sistemas. Dichas auditorías “hacen saber al público que la agencia se toma en serio su integridad”.

La Policía de Dallas no tiene una unidad de cumplimiento interno. Se negaron a decir si han considerado formar uno y dijeron que no hay planes para auditar las prácticas en el futuro cercano. La oficina del auditor de la ciudad de Dallas ocasionalmente evalúa las prácticas policiales y analizó por última vez sus procesos de investigación internos en 2019.