Ilia Calderón habla de su familia multicultural

Y de cómo le habla a su hija Anna de sus diversas raíces. Ilia Calderón está feliz con su hogar multicultural. La copresentadora de Noticiero Univisión habló sobre su vida familiar y cómo su hija Anna, de 5 años, celebra sus raíces. “Ella sabe que es una niña afortunada porque tiene varias razas en su sangre,” dice sobre Anna, quien es hija de la periodista afro-colombiana y su esposo Eugene Jang, de ascendencia coreana. “Ya empieza a preguntar —porque ve diferencias con las otras niñas— sobre el color de su piel y sobre la forma de sus ojos, pero todo se lo explicamos de forma natural. ‘Tú tienes los ojos de papi, tienes el color de piel de mami, y Dios nos hizo a todos hermosos y hay que aceptarnos todos’,” añade. Según Calderón, su pareja desde hace 9 años es su mayor apoyo. “Es el complemento perfecto para mí,” dice sobre Jang, con quien procreó a Anna en el 2012 por medio de la fertilización in vitro. “Ha sido mi cómplice en todo. Desde el momento que le dije: ‘Tengo un chance de ser mamá y quizás sea mi última oportunidad de ser mamá y se montó en el bus conmigo e hicimos todo el in vitro, me acompañó durante toda esa etapa que es muy difícil para una mujer por todos los cambios hormonales, el embarazo, criar a Anna”. También agradece que Jang cuide a la niña cuando ella viaja de su hogar en Miami a cubrir noticias como el huracán en Puerto Rico o el terremoto en México el año pasado. “Mi hija se queda en las mejores manos. Es un papá comprometido,” asegura. “Va a las actividades del colegio de Anna cuando estoy viajando, se encarga de ella. Ha sido la persona que la duerme por las noches.” La periodista revela que está disfrutando poder pasar las noches en familia tras comenzar en diciembre como copresentadora del noticiero nacional de Univisión con Jorge Ramos, ya que en sus años anteriores junto a Enrique Acevedo en la Edición Nocturna, llegaba a casa cuando Anna ya estaba dormida. “Ahora que tengo esta nueva posición es fabuloso porque tenemos tiempo juntos. Ahora durante la semana también somos una familia y nos vemos los tres. Anna desde que nació, para ella en su cabeza su mamá no dormía en la casa,” cuenta entre risas. “Cuando le conté que tenía un nuevo trabajo, al principio fue rarísimo porque yo estaba interrumpiendo la rutina de ellos,” añade sobre su esposo y Anna. “Durante seis años ellos tenían su rutina de lavarse los dientes, leer un cuento e ir a dormir, y cuando yo llegaba a las 7:30 p.m. a la casa a cenar él me miraba y me decía: ‘Se siente tan raro que estés acá,’ y Anna me preguntaba: ‘¿Mom, no te vas a volver a ir al trabajo?’ Pero ya nos vamos acoplando.”