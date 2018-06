Iglesia espera continuidad del próximo gobierno mexicano sobre migración

Guillermo Ortiz Mondragón, responsable de la Pastoral de la Movilidad Humana en la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que espera una continuidad en la política migratoria del próximo gobierno que surja de las elecciones del 1 de julio en su país. En entrevista con Notimex, el también obispo de Cuatitlán destacó los avances conseguidos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto en materia de trato a los migrantes, en comunicación con funcionarios de Estados Unidos. “Eso esperamos, si se continúa sería una buena manera de gobernar porque ya no se puede gobernar de forma tradicional, el gobierno implica una serie de situaciones complejas, por ejemplo qué significa el migrante en el desarrollo de un país”, indicó. Insistió que “no se puede soslayar” esta realidad, porque los migrantes tienen un impacto fundamental para el desarrollo de las familias, que son el núcleo básico de la sociedad, y también en la producción laboral, en la educación y muchos otros ámbitos. Reconoció que si bien se ha visto cierta coincidencia en materia migratoria entre los candidatos a la Presidencia de la República, insistió en que lo esperable es que “se siga como hasta ahora”. “Reconozco públicamente el esfuerzo del Estado Mexicano por desarrollar una política migratoria cada vez más humanista”, continuó. Destacó que en años pasados el Instituto Nacional de Migración logró que los connacionales deportados sean dejados en puntos adecuados y horarios precisos, lo cual calificó de “un adelanto” porque cuando eran expulsados terminaban “donde se les ocurría” a los funcionarios estadunidenses. “La cancillería mexicana está logrando avances, pero también el episcopado de Estados Unidos está fortaleciendo una línea de trabajo a favor de los migrantes y está influyendo no solamente en el gobierno sino, sobre todo, en los legisladores”, abundó. “Se está haciendo un esfuerzo de sensibilizar y apoyar. A la Iglesia de México le toca ser ese núcleo impulsor y promotor de la dignidad de los migrantes”, ponderó. Más adelante el prelado advirtió que el flujo migratorio a través del territorio mexicano se va a mantener, “por mucho que se hable de bloquear” la entrada a la unión americana, porque las personas continuarán buscando alternativas para cruzar la frontera. Anticipó que los migrantes seguirán llegando hasta los cruces fronterizos y, seguramente, “se estacionarán” allí durante un tiempo, como viene ocurriendo en los últimos tiempos en Tijuana y Mexicali donde se han visto largas estancias de congoleses y haitianos. Recordó que la Iglesia es proactiva en cuanto a la situación de los migrantes, porque la movilidad humana proviene del ser “imagen y semejanza de Dios”, por eso es una dimensión de su dignidad, con el derecho a moverse o no moverse. Según Ortíz Mondragón, México ha atendido -desde siempre- todos los tipos de migración y, por eso, la institución católica mantiene un diálogo intenso tanto al interior del país, donde existen más de 60 casas y centros de atención de migrantes, como hacia el exterior. “En estos trabajos lo que queremos hacer precisamente es impulsar una sensibilidad sobre el tema migratorio, defendiendo el derecho a migrar y el derecho a no migrar, y la atención por dignidad humana a cada uno de los migrantes”, apuntó.