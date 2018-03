Ibargüen acepta sentir desesperación por falta de titularidad en el América

México.- (Notimex) Pese a que el volante colombiano Andrés Ibargüen ha sentido desesperación por ser incapaz de consolidarse en el 11 titular del América, señaló que debe tener calma para responder cuando sea requerido por el técnico Miguel Herrera. “Sí, por ahí uno siempre quiere jugar, pero hay que ser paciente, saber que el ‘profe’ le da minutos a todos los jugadores y cuando me toque, hacerlo de la mejor forma posible siempre”, dijo. Ibargüen aceptó, sin embargo, que se siente tranquilo por los minutos que disfruta, ya que le han permitido empezar a tomar su mejor ritmo futbolístico. “Contento por eso, porque con el paso de los minutos me siento mejor, se refleja en el campo de juego, aportar el granito de arena al grupo y que el equipo siga haciendo las cosas lo mejor posible, porque eso ayuda al crecimiento de cada uno de los jugadores”, estableció. Entrevistado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) previo al viaje de América a Panamá, el exjugador del Racing de Avellaneda señaló que el ser titular en el duelo ante Tauro le permitirá mostrarse de mejor ma- nera. “Hay que saber aprovechar las oportunidades, conscientes de que cualquier rival le quiere ganar al América, que se preparan solo para jugar con nosotros; entonces sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y debemos enfrentarlos de gran forma”, acotó. Respecto al duelo de “vuelta” de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Tauro, destacó que no será sencillo, pero confió en salir con el triunfo para aspirar a recibir el juego de “vuelta” de semifinales en condición de local. “Ellos saldrán en casa a tratar de arrollarnos, a hacer un juego inteligente para poder cerrar tranquilamente esta serie. Creo que es muy importante (jugar de local la “vuelta” de semifinales), porque nos pueden tocar rivales difíciles; hemos hecho las cosas bien, pero no debemos conformarnos”, puntualizó.