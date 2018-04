Hugo Sánchez recibe importante reconocimiento “Marca Leyenda”

México.- (Notimex) Emocionado por recibir el reconocimiento “Marca Leyenda” se mostró el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, quien aceptó que este es uno de los días más importante de su vida ya que entra en una lista muy selecta en el deporte mundial. “Un momento especial, de los días más felices de mi vida, me siento honrado, agradecido, no mucha gente tiene este honor, me siento orgulloso, ha merecido la pena el esfuerzo que se ha hecho de toda una vida deportiva”. En un evento realizado en la CETRAM Cuatro Caminos, el “pentapichichi” le dedicó este reconocimiento a “mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer, tengo una familia de leyenda, con mis amigos desde la Jardín Balbuena, en el colegio, mis compañeros en equipos”. “Esto no lo habría logrado sin la colaboración de tanta gente entre directivos, entrenadores, utileros, masajistas, agradezco al diario Marca por este reconocimiento”, estableció. Destacó que le llena más de orgullo el hecho de ser el primer mexicano que es elegido para estar junto a otras 74 leyendas del deporte mundial que han sido distinguidas con dicho galardón. “Me siento muy orgulloso de ser el primer mexicano en tener este reconocimiento, si ya pasaron lectura de los que han sido distinguidos se darán cuenta de la magnitud del nombre y de los deportistas, me siento muy feliz de estar entre ellos, nos van a recordar quieran o no quieran”, sentenció. Hugo Sánchez Márquez hizo historia conquistando a finales en la segunda mitad de la década de los 80, cinco campeonatos de goleo, uno con el Atlético de Madrid y otros cuatro con el Real Madrid. También ostentó por varios años junto con Telmo Zarra la mayor cantidad de goles en una temporada con 38, hasta que Cristiano Ronaldo lo destronó y hoy el récord lo tiene Lionel Messi con 5 goles. El ariete mexicano también es actualmente el cuarto máximo goleador de la Liga de España con 234 tantos.