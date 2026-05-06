Hugo González cierra su temporada de ‘rookie’ con los Celtics

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(EFE).- Los Cleveland Cavaliers se impusieron este domingo por 114-102 a los Toronto Raptors en el séptimo partido de la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la NBA y se citarán con los Detroit Pistons en las semifinales del Este.

Los Cavs, entrenados por el técnico estadounidense y con ciudadanía española Kenny Atkinson, tuvieron diez puntos de desventaja en la primera mitad, pero terminaron arrollando a los Raptors, que el viernes habían forzado el séptimo partido con una milagrosa canasta de RJ Barrett con 1.2 segundos para el final. Jarrett Allen dominó en los dos lados de la pista y terminó con 22 puntos (7 de 11 en tiros), 19 rebotes, dos asistencias, dos robos y tres tapones, apoyado por los 22 de Donovan Mitchell. James Harden contribuyó con 18 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres robos, mientras que Sam Merrill y Max Strus aportaron trece y doce puntos, respectivamente.

Los Raptors se rindieron pese a los 24 puntos de Scottie Barnes y a los 23 de RJ Barrett.

Y eso que los canadienses comenzaron el partido de forma muy agresiva y se hicieron con diez puntos en el primer cuarto. El equipo de Rajakovic también estuvo arriba 39-29 en el segundo período, pero los Cavs no perdieron la calma y cambiaron el rumbo del encuentro con un doble parcial incontestable. Terminaron el segundo cuarto con un 11-2 que les permitió igualar el partido y arrancaron el tercer segmento con un 9-0 al ritmo de Donovan Mitchell. La ventaja del equipo de Kenny Atkinson aumentó hasta los 19 puntos en el 87-68 con el que acabó el tercer período.

Lucharon hasta el final los Raptors, que consiguieron acercarse hasta los once puntos en el último cuarto, sin poder evitar la eliminación.

Los Cavs se enfrentarán a partir de este martes a los Detroit Pistons, que remontaron un 1-3 en la serie contra los Orlando Magic y se llevaron el pase de ronda este mismo domingo en el séptimo partido. Los Pistons ganaron su primera eliminatoria de ‘playoffs’ desde 2008 y lo hicieron tirando por arriba del 50 % al ritmo de Cade Cunningham (32 puntos) y Tobias Harris, que conectó cinco triples y acabó el encuentro con 30 puntos y nueve rebotes.

Los Magic, que hace seis días estaban arriba 3-1 en esta serie, se quedaron cortos en el momento decisivo y desperdiciaron la gran actuación personal de Paolo Banchero.

El alero anotó 38 puntos, capturó nueve rebotes y repartió seis asistencias en 41.54 minutos en pista, con catorce de 25 en tiros de campo. La remontada de los Cleveland Cavaliers en el séptimo juego refleja la madurez competitiva de un equipo que supo reaccionar en el momento más crítico de la serie. Tras verse abajo en la primera mitad, ajustaron su defensa y elevaron la intensidad ofensiva para imponer condiciones, mostrando carácter en un escenario de alta presión. El liderazgo de jugadores como Donovan Mitchell y Jarrett Allen fue determinante para cambiar el rumbo del partido, consolidando a los Cavaliers como un rival serio en la Conferencia Este. Su capacidad para responder en momentos clave será fundamental en la siguiente ronda. Por otro lado, la eliminación de los Toronto Raptors deja sensaciones encontradas, ya que mostraron competitividad a lo largo de la serie, pero no lograron sostener su ventaja en el juego decisivo. La falta de consistencia en los momentos finales terminó costándoles la clasificación. De cara a las semifinales, el duelo ante los Detroit Pistons promete ser uno de los más atractivos, con dos equipos que llegan en ascenso. Mientras Cleveland busca confirmar su candidatura, Detroit llega motivado tras una remontada histórica, anticipando una serie intensa y de alto nivel competitivo.