Hospitalizan a Sergio Mayer por hipoacusia súbita e insuficiencia renal

El actor Sergio Mayer fue hospitalizado después de perder la audición del oído izquierdo.

El ex diputado federal se encuentra internado al sur de la Ciudad de México con diagnóstico de hipoacusia súbita, esofagitis aguda e insuficiencia renal.

Mayer Bretón había dicho que fue afectado por un virus que enferma a una de 100 mil personas y afecta al oído, la garganta y riñones.

Sin embargo, adelantó que se sometería a un estudio para descartar tumores. Los médicos que atienden a Sergio Mayer ofrecerán una conferencia de prensa este martes para informar sobre su estado de salud, que afirman, es estable.

A Sergio Mayer “no lo envenenaron”, confirma René Franco

El exdiputado Sergio Mayer “se envenenó” por comer en la calle, posiblemente mariscos, confirmó el presentador René Franco.

Por medio de su cuenta de Twitter, Franco compartió que habló con el también actor, quien le dijo que hoy termina su hospitalización.

El virus que lo afecto le costó buena parte de un oído y le provocó insuficiencia renal aguda y esofagitis severa. Está mejor”, expuso René Franco. El actor Sergio Mayer fue hospitalizado el lunes, se le diagnosticó hipoacusia súbita, esofagitis aguda e insuficiencia renal.

Estoy un poco delicado, pero ya estable. Me han estado haciendo análisis desde el viernes, para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil. Me han hecho pruebas de todo”, expuso el exdiputado en entrevista tras darse a conocer su hospitalización.

Mayer Bretón contó que ya se somete a terapias y que podría perder por completo la audición de manera irreversible. “Me están haciendo análisis todos los días. Estoy en buenas manos y saldré